На проспекті Переможців в Мінську почалися жорсткі сутички між протестувальниками і ОМОНом. Силовики вистрибують з автозаків і розганяють людей. Також вони використали світлошумові гранати.

У центрі білоруської столиці відбуваються масові затримання. Серед протестувальників є поранені, вони в крові, їм надають медичну допомогу. Про це повідомляє портал TUT.by.

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Сутички в Мінську: що відбувається

Поблизу Стели в Мінську силовики готуються до масового розгону. Сюди прибув ОМОН, екіпірований шоломами, жилетами та іншими спецзасобами. Демонстранти також прибувають і тримаються в ланцюзі.

Люди кричать: "Іди!", "Наш дім – Білорусь!".

Там же чи не вперше виникла ситуація, коли побили ОМОНівців, а не навпаки.

В Мінську побили ОМОНівців: дивіться відео

Водночас білоруські ЗМІ повідомляють, що автозак силовиків в'їхав у натовп протестувальників.

Медики на боці протестувальників

Білоруські медики допомагають людям, які постраждали від сльозогінного газу. Вони оприлюднили спосіб запобігти травмам очей.

Що допомагає убезпечити себе від дії сльозогінного газу

"Маалокс"

"Фосфалюгель"

"Алмагель А"

Силовики закидують протестувальників світлошумовими гранатами: відео

В'їзди в довколишні двори у площі заблоковані співробітниками ДАІ. Правоохоронці через гучномовці закликали людей не скупчуватися в центрі міста.

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