У Мінську люди побили ОМОНівців: силовики застосували світлошумові гранати – відео
На проспекті Переможців в Мінську почалися жорсткі сутички між протестувальниками і ОМОНом. Силовики вистрибують з автозаків і розганяють людей. Також вони використали світлошумові гранати.
У центрі білоруської столиці відбуваються масові затримання. Серед протестувальників є поранені, вони в крові, їм надають медичну допомогу. Про це повідомляє портал TUT.by.
Важливо Завершилися вибори президента Білорусі: силовики почали затримувати людей, почалися сутички
Сутички в Мінську: що відбувається
Поблизу Стели в Мінську силовики готуються до масового розгону. Сюди прибув ОМОН, екіпірований шоломами, жилетами та іншими спецзасобами. Демонстранти також прибувають і тримаються в ланцюзі.
Люди кричать: "Іди!", "Наш дім – Білорусь!".
Там же чи не вперше виникла ситуація, коли побили ОМОНівців, а не навпаки.
В Мінську побили ОМОНівців: дивіться відео
Водночас білоруські ЗМІ повідомляють, що автозак силовиків в'їхав у натовп протестувальників.
Медики на боці протестувальників
Білоруські медики допомагають людям, які постраждали від сльозогінного газу. Вони оприлюднили спосіб запобігти травмам очей.
Що допомагає убезпечити себе від дії сльозогінного газу
- "Маалокс"
- "Фосфалюгель"
- "Алмагель А"
Силовики закидують протестувальників світлошумовими гранатами: відео
В'їзди в довколишні двори у площі заблоковані співробітниками ДАІ. Правоохоронці через гучномовці закликали людей не скупчуватися в центрі міста.
Результати виборів в Білорусі і масові сутички: що треба знати
- Основний день голосування на виборах президента Білорусі був 9 серпня. Ключовим питанням було те, чи виграє опозиційна кандидатка Світлана Тихановська в Олександра Лукашенка.
- Втім державні екзит-поли показали, що чинний президент Білорусі отримав майже 80% голосів виборців. Втім білоруси не погоджуються з результатами екзит-полів.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі (20:00) за місцевим часом силовики почали затримувати людей.
- Затримання відбуваються не лише біля виборчих дільниць, а і у спальних районах. Зрештою між правоохоронцями та протестувальниками почалися сутички.
- Тим часом, з’явилася інформація, що білоруська столиця – оточена блокпостами, а в самому місті перекрили вулиці та закрили станції метро.