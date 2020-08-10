В Беларуси второй день продолжаются протесты с требованиями признать выборы президента сфальсифицированными. В Минске вечером 10 августа стреляли в представителей СМИ. В ногу ранили журналистку "Нашей Нивы" Наталью Лубневскую, ее госпитализировали.

Видео стрельбы в Минске, которую открыли 10 августа в сторону журналистов, обнародовали в телеграме NEXTA.

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Возле Короны неизвестные прострелили колено журналистки Нашей Нивы Натальи Лубневской,

– говорится в сообщении.

Сейчас женщину госпитализировали. По словам пострадавшей, в нее попала резиновая пуля.

Ранее сообщалось, что огонь по протестующим в Минске открыл ОМОН.



Пострадала журналистки "Нашей Нивы" Наталья Лубневская / Фото " Радио Свободы"



На протесте в Минске журналистке стреляли в ногу: смотрите видео

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Митинг в Минске 10 августа: основное

Ранее стало известно, что белорусы планируют протесты и на следующий после кровавого силового разгона день.

Люди призывали друг друга лучше подготовиться, действовать слаженно и ожидать повторного жесткого разгона.

Началась акция в 19:00. Протестующие начали двигаться по городу небольшими группами, чтобы рассредоточить внимание силовиков.

Однако в центре Минска их там уже ждали силовики.

Что известно о протестах в Беларуси: коротко