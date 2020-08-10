В Минске ранили журналистку Лубневскую: видео стрельбы
В Беларуси второй день продолжаются протесты с требованиями признать выборы президента сфальсифицированными. В Минске вечером 10 августа стреляли в представителей СМИ. В ногу ранили журналистку "Нашей Нивы" Наталью Лубневскую, ее госпитализировали.
Видео стрельбы в Минске, которую открыли 10 августа в сторону журналистов, обнародовали в телеграме NEXTA.
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Возле Короны неизвестные прострелили колено журналистки Нашей Нивы Натальи Лубневской,
– говорится в сообщении.
Сейчас женщину госпитализировали. По словам пострадавшей, в нее попала резиновая пуля.
Ранее сообщалось, что огонь по протестующим в Минске открыл ОМОН.
Пострадала журналистки "Нашей Нивы" Наталья Лубневская / Фото " Радио Свободы"
На протесте в Минске журналистке стреляли в ногу: смотрите видео
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Митинг в Минске 10 августа: основное
- Ранее стало известно, что белорусы планируют протесты и на следующий после кровавого силового разгона день.
- Люди призывали друг друга лучше подготовиться, действовать слаженно и ожидать повторного жесткого разгона.
- Началась акция в 19:00. Протестующие начали двигаться по городу небольшими группами, чтобы рассредоточить внимание силовиков.
- Однако в центре Минска их там уже ждали силовики.
Что известно о протестах в Беларуси: коротко
- Они начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – более 80%.
- Белорусы считают: выборы были сфальсифицированы, они вышли на улицы городов по всей стране на протест.
- Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать людей, бросать в их сторону светошумовые гранаты и бить дубинками.
- Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.
- Там ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.
- Лишь около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.
- Во время столкновений были задержаны сотни человек, десятки протестующих получили ранения. В СМИ заявляют о смерти 3 участников протестов, официальный Минск это опровергает.