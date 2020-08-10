У Білорусі другий день тривають протести з вимогами визнати вибори президента сфальсифікованими. У Мінську ввечері 10 серпня стріляли у представників ЗМІ. У ногу поранили журналістку "Нашої Ниви" Наталю Лубневську, її госпіталізували.

Відео стрілянини у Мінську, яку відкрили 10 серпня у сторону журналістів, оприлюднили у телеграмі NEXTA. Читайте також У Мінську ОМОН відкрив вогонь по людях: є поранені, зокрема й журналістка Біля Корони невідомі прострелили коліно журналістки "Нашої Ниви" Наталі Лубневської,

– йдеться у повідомленні. Наразі жінку госпіталізували. За словами постраждалої, у неї потрапила гумова куля. Раніше повідомлялося, що вогонь по протестувальниках у Мінську відкрив ОМОН.

Постраждала журналістки "Нашої Ниви" Наталя Лубневська / Фото "Радіо Свободи" На протесті в Мінську журналістці стріляли у ногу: дивіться відео До теми У Білорусі поновилися сутички: силовики затримують і б'ють людей – фото, відео Мітинг у Мінську 10 серпня: основне Раніше стало відомо, що білоруси планують протести й наступного після кривавого силового розгону дня.

Люди закликали один одного краще підготуватися, діяти злагоджено та очікувати на повторний жорсткий розгін.

Почалася акція о 19:00. Протестувальники почали рухатися містом невеликими групами, аби розосередити увагу силовиків.

Однак у центрі Мінська на них там вже чекали силовики. Що відомо про протести у Білорусі: коротко Вони розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – понад 80%.

Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.

Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світлошумові гранати та бити кийками.

Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.

Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.

Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.

Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення. У ЗМІ заявляють про смерть 3 учасників протестів, офіційний Мінськ це спростовує.