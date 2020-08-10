У Мінську поранили журналістку Лубневську: відео стрілянини
У Білорусі другий день тривають протести з вимогами визнати вибори президента сфальсифікованими. У Мінську ввечері 10 серпня стріляли у представників ЗМІ. У ногу поранили журналістку "Нашої Ниви" Наталю Лубневську, її госпіталізували.
Відео стрілянини у Мінську, яку відкрили 10 серпня у сторону журналістів, оприлюднили у телеграмі NEXTA.
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Біля Корони невідомі прострелили коліно журналістки "Нашої Ниви" Наталі Лубневської,
– йдеться у повідомленні.
Наразі жінку госпіталізували. За словами постраждалої, у неї потрапила гумова куля.
Раніше повідомлялося, що вогонь по протестувальниках у Мінську відкрив ОМОН.
Постраждала журналістки "Нашої Ниви" Наталя Лубневська / Фото "Радіо Свободи"
На протесті в Мінську журналістці стріляли у ногу: дивіться відео
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Мітинг у Мінську 10 серпня: основне
- Раніше стало відомо, що білоруси планують протести й наступного після кривавого силового розгону дня.
- Люди закликали один одного краще підготуватися, діяти злагоджено та очікувати на повторний жорсткий розгін.
- Почалася акція о 19:00. Протестувальники почали рухатися містом невеликими групами, аби розосередити увагу силовиків.
- Однак у центрі Мінська на них там вже чекали силовики.
Що відомо про протести у Білорусі: коротко
- Вони розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – понад 80%.
- Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.
- Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світлошумові гранати та бити кийками.
- Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.
- Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення. У ЗМІ заявляють про смерть 3 учасників протестів, офіційний Мінськ це спростовує.