Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

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По ее словам, по состоянию на 14 марта Минсоцполитики обеспечило эвакуацию 2 274 детей из уязвимых категорий. Речь идет о:

детях-сиротах,

детях, лишенных родительской опеки,

детях, находящихся в учреждениях институционального ухода,

детях из приемных семей и детских домов семейного типа.

Сколько детей эвакуировали

Из учреждений социальной защиты детей (приюты для детей, центры социально-психологической реабилитации детей, центры поддержки детей и семей), детских домов-интернатов эвакуированы 1837 детей. Из них за границу – 1083 ребенка.

Также эвакуированы 60 приемных семей, в которых воспитываются 155 детей, и 39 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 282 ребенка.

Из учреждений социальной защиты уже успели эвакуировать 1837 детей, однако до сих пор 859 детей не эвакуированы.

Из них в местах в местах активных боевых действий остаются 495 детей. Это Харьковская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Черниговская, Запорожская области. Часть из них нет возможности эвакуировать из-за того, что российские войска не обеспечивают гуманитарные коридоры,

– заявила Марина Лазебная.

Еще 364 ребенка находятся в таких заведениях в относительно безопасных регионах Украины.

Сложнее ситуация с эвакуацией детей из детских домов-интернатов. Там до сих пор находится 1251 ребенок и только 194 ребенка удалось вывезти в другие страны. Главная сложность – то, что большинство детей в домах-интернатах имеют сложные заболевания, комплексные нарушения в развитии и требуют особых условий перевозки.

К слову, в результате циничного нападения России в Украине погибли 90 детей, еще более 100 детей ранены. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, николаевской и Житомирской областях.

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