Как выглядит карта карантина в Украине

По данным МОЗ, на сегодня в красной зоне с максимальными карантинными ограничениями находятся две области – Ивано-Франковская и Ровненская.

В оранжевой зоне находится 16 регионов, часть из них уже на грани перехода в красную.

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В оранжевую зону входят:

Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

В желтой зоне остаются Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 709 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения.

Также превышен уровень госпитализаций — в девяти регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения. В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.



Карта карантина в Украине / Инфографика Минздрава

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