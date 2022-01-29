Как выглядит карта карантина в Украине

По данным МОЗ, на сегодня в красной зоне с максимальными карантинными ограничениями находятся две области – Ивано-Франковская и Ровненская.

В оранжевой зоне находится 16 регионов, часть из них уже на грани перехода в красную.

Актуально Новый абсолютный рекорд: в Украине за сутки 37 тысяч больных COVID-19

В оранжевую зону входят:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Донецкая,
  4. Житомирская,
  5. Закарпатская,
  6. Запорожская,
  7. Луганская,
  8. Львовская,
  9. Николаевская,
  10. Одесская,
  11. Сумская,
  12. Тернопольская,
  13. Хмельницкая,
  14. Черкасская,
  15. Черновицкая,
  16. Черниговская.

В желтой зоне остаются Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 709 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения.

Также превышен уровень госпитализаций — в девяти регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения. В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.


Карта карантина в Украине / Инфографика Минздрава

Актуальная статистика COVID-19

  • За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 37 351 случай заболевания коронавирусом. Уже третьи сутки подряд в стране фиксируют самые высокие показатели от начала пандемии.
  • Известно, что в больницы госпитализировали 3 340 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 149 пациентов.
  • С начала пандемии в стране зарегистрировали более 4 миллионов случаев заболевания COVID-19.