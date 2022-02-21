Желтая зона

Так, в желтой зоне карантина находятся Львовская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области.

Внимание Новый спад на выходных: за сутки обнаружили более 13 500 больных COVID-19

Красная зона

В красном уровне эпидопасности находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровненская и Хмельницкая области.

Остальные регионы, в частности, Киев – в оранжевой зоне карантина.

Показатели заболеваемости

По состоянию на 21 февраля уровень заболеваемости по Украине составляет 1 121 на 100 тысяч населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек. В Киеве этот показатель составляет 1 687 на 100 тысяч человек.

Уровень госпитализации по стране составляет 53,6, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень госпитализации составляет 47,7.

Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Актуальное карантинное зонирование страны / Инфографика Минздрава

Недельная статистика имеет положительную динамику

Потребность в госпитализации уменьшается

В Украине уменьшается количество госпитализаций вторую неделю подряд. Так, за прошедшую неделю в больницы госпитализировали 20 402 пациента, что на 4 тысячи меньше чем на предыдущей неделе. Данные озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 21 февраля.

Он также сообщил, что прошлая неделя была первой из последних 6, когда количество выписанных из больниц пациентов больше, чем количество госпитализированных. В частности, из больниц выписали на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировали.

Обратите внимание! Недельное количество госпитализаций с коронавирусом спадает в 21 из 25 регионов Украины. В остальных 4 регионах – в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской – ситуация остается контролируемой.

Загруженность больниц сейчас

По состоянию на 21 февраля, в учреждениях здравоохранения находятся 24 716 больных COVID-19. Загруженность коек с кислородом за неделю также снизилась на 5,4% и составляет 35%.

Загруженность детских кроватей также остается контролируемой. Их загруженность сохраняется на уровне 31%, что на 8,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей.