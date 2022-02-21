Жовта зона

Так, у жовтій зоні карантину перебувають Львівська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області.

Увага Новий спад на вихідних: за добу виявили понад 13 500 хворих на COVID-19

Червона зона

На червоному рівні епіднебезпеки перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

Решта регіонів, зокрема, Київ – у помаранчевій зоні карантину.

Показники захворюваності

Станом на 21 лютого рівень захворюваності по країні становить 1 121 на 100 тисяч населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч людей. У Києві цей показник складає 1 687 на 100 тисяч людей.

Рівень госпіталізацій по країні складає 53,6, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. У Києві рівень госпіталізацій складає 47,7.

Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ

Тижнева статистика має позитивну динаміку

Потреба в госпіталізації зменшується

В Україні зменшується кількість госпіталізацій другий тиждень поспіль. Так, за минулий тиждень до лікарень госпіталізували 20 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше ніж попереднього тижня. Дані озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 21 лютого.

Він також повідомив, що минулий тиждень був першим з останніх 6, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів є більшою ніж кількість госпіталізованих. Зокрема, з лікарень виписали на 4 тисячі людей більше, ніж госпіталізували.

Зверніть увагу! Тижнева кількість госпіталізацій з коронавірусом спадає у 21 з 25 регіонів України. У решті 4 регіонів – у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській – ситуація залишається контрольованою.

Завантаженість лікарень наразі

Станом на 21 лютого, в закладах охорони здоров'я перебуває 24 716 хворих на COVID-19. Завантаженість ліжок з киснем за тиждень також знизилась на 5,4% та становить 35%.

Завантаженість дитячих ліжок також залишається контрольованою. Їх завантаженість зберігається на рівні 31%, що на 8,9% менше порівняно з попереднім тижнем.