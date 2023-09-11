В эфире телемарафона спикер ГНСУ Андрей Демченко пролил свет на этот вопрос. Он объяснил, связана ли необходимость женщин становиться на военный учет и ограничение их выезда за границу, в том числе на обучение, передает 24 Канал.

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Смогут ли женщины выезжать за границу на обучение

Военный учет женщин не означает, что они будут ограничены в выезде за границу,

– акцентировал Демченко.

Он подчеркнул, что ограничения по выезду в настоящее время касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А также чиновников и людей, которые находятся на государственной службе. Последние могут выезжать за границу только в служебные командировки при наличии соответствующих документов.

Что касается обучения, если опять же говорить об ограничениях, кого это касается, не могут мужчины или госслужащие ехать на учебу. В то же время еще раз подчеркиваю, что в отношении женщин пока ограничений никаких нет,

– добавил он.

Женщины, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, должны соблюдать условия выезда то ли в служебную командировку, то ли в отпуск. Право на это им должен давать руководитель.

Что будет, если женщина не стала на учет

Речь идет о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием. Помогла разобраться с этим вопросом юрист Галина Токмач.

Она отметила, что женщин может ожидать административная ответственность. Она предусмотрена за то, что женщина проигнорировала вызов и не явилась в ТЦК. Речь идет о штрафе в размере от 850 до 1700 гривен.

В то же время предусмотрена также уголовная ответственность. Она ожидает тех, кто уклоняется от военного учета после предупреждения, сделанного руководителем ТЦК.

В таком случае военнообязанных женщин наказывают штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов или исправительными работами сроком до одного года.

Галина Токмач подчеркнула, что взятие на военный учет не значит, что женщина сразу же отправится на фронт.