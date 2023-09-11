В ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко пролив світло на це питання. Він пояснив, чи пов'язана необхідність жінок ставати на військовий облік і обмеження їхнього виїзду за кордон, зокрема на навчання, передає 24 Канал.

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Чи зможуть жінки виїжджати за кордон на навчання

Військовий облік жінок не означає, що вони будуть обмежені у виїзді за кордон,

– акцентував Демченко.

Він наголосив, що обмеження щодо виїзду наразі стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. А також посадовців і тих людей, які перебувають на державній службі. Останні мають можливість виїжджати за кордон лише у службові відрядження за наявності відповідних документів.

Щодо навчання, якщо знову ж таки говорити про обмеження, кого це стосується, не можуть чоловіки або держслужбовці їхати на навчання. Водночас, ще раз наголошую, стосовно жінок наразі обмежень жодних немає,

– додав він.

Натомість жінки, котрі мобілізовані або підписали контракт на військову службу, повинні дотримуватися умов виїзду чи то у службове відрядження, чи то у відпустку. Право на це їм має надавати керівник.

Що буде, якщо жінка не стала на облік

Мовиться про жінок з медичною або фармацевтичною освітою. Допомогла розібратися з цим питанням юристка Галина Токмач.

Вона зазначила, що на жінок може очікувати адміністративна відповідальність. Вона передбачена за те, що жінка проігнорувала виклик і не з'явилася до ТЦК. Йдеться про штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Водночас передбачена також кримінальна відповідальність. Вона очікує на тих, хто ухиляється від військового обліку після попередження, зроблене керівником ТЦК.

У такому разі військовозобов'язаних жінок карають штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів або виправними роботами на термін до одного року.

Галина Токмач підкреслила, що взяття на військовий облік не означає, що жінка відразу ж вирушить на фронт.