В Министерстве внутренних дел заявили, что в связи с этим создают специальную следственную комиссию. Министр Монастырский назвал задачи работы этой комиссии.
Обратите внимание Зеленский уволил Балана и назначил Лебедя командующим Нацгвардией
Какова цель создания специальной следственной комиссии из-за стрельбы на "Южмаше"
В МВД создают специальную следственную комиссию по трагедии на заводе "Южмаш" (Южный машиностроительный завод). Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Ее цель:
- Изучить все причины трагедии в Днепре.
- Сформулировать предложения по изменениям в срочной службе в Нацгвардии и Госпогранслужбе.
Министр также добавил, что приказал начать служебную проверку. Относительно же комиссии – ее возглавил первый заместитель министра Евгений Енин.
В течение месяца она должна тщательно проверить этот случай и дать предложения по поводу того, что необходимо изменить, чтобы таких ситуаций никогда не произошло в будущем,
– заверил глава МВД.
Самое главное о расстреле в Днепре 27 января
Больше подробностей – в видео брифинга ДБР по трагедии на "Южмаше"