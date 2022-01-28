В Министерстве внутренних дел заявили, что в связи с этим создают специальную следственную комиссию. Министр Монастырский назвал задачи работы этой комиссии.

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Какова цель создания специальной следственной комиссии из-за стрельбы на "Южмаше"

В МВД создают специальную следственную комиссию по трагедии на заводе "Южмаш" (Южный машиностроительный завод). Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Ее цель:

Изучить все причины трагедии в Днепре.

Сформулировать предложения по изменениям в срочной службе в Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Министр также добавил, что приказал начать служебную проверку . Относительно же комиссии – ее возглавил первый заместитель министра Евгений Енин.

В течение месяца она должна тщательно проверить этот случай и дать предложения по поводу того, что необходимо изменить, чтобы таких ситуаций никогда не произошло в будущем,

– заверил глава МВД.

Заметьте: по выводам комиссии, по словам Монастырского, будут и кадровые решения – касаемо лиц, допустивших трагедию.

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