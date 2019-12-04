На Днепропетровщине задержали одного из главных реализаторов метамфетамина в регионе

В Днепре обнаружили наркобанду, которая сбывала метамфетамин в крупных размерах.

Организатор привлек к делу родного брата и еще нескольких человек, с которыми наладил изготовление и распространение психотропного вещества – метамфетамина, говорится на странице департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.



Организатора наркобанды задержали / фото ДВБ НПУ

Брат лидера изготавливал товар в одной из сел области, все остальные продавали наркотик. За неделю наркобанда сбывала около 1,5 килограмма психотропного вещества.

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"Цена 1 грамма – 700-800 гривен. Установлено, что 37-летний главарь наркодилеров сейчас был одним из "главных" в регионе по распределению метамфетамина", – сообщают в полиции.



Изъятые деньги и наркотики/ Фото ДВБ НПУ

После постановления суда следователи полиции ГУНП, при силовой поддержке бойцов полиции особого назначения, провели десять санкционированных обысков по месту проживания фигурантов наркогруппы и по адресам сбыта.

"Во время мероприятий у организатора преступного бизнеса обнаружено слип-пакеты с кристаллическим веществом и сверток с измельченным веществом, предварительно – метамфетамин и марихуана. В его автомобиле обнаружено почти 95 тысяч гривен, черновые записи, мобильные телефоны и удостоверение, похожее на служебное удостоверение сотрудника полиции, а также несколько государственных номерных знаков. Само транспортное средство, номера на котором не совпадали с указанными в техпаспорте, помещено на штрафплощадку. Еще у одного активного участника группы изъято 62 тысячи гривен, оружие, средства, предназначенные для употребления наркотиков, и удостоверение, похожее на полицейское. В настоящее время в порядке ст.208 УПК Украины задержан лидер наркодилеров", – добавили в пресс-службе.



Деньги, изъятые у организатора/ Фото ДВБ НПУ



Оружие, которое изъяли во время обысков/ Фото ДВБ НПУ



Номерные знаки, изъятые полицией/ Фото ДВБ НПУ



Удостоверение, похоже на полицейское/ Фото ДВБ НПУ

Сейчас следователи готовят подозрение организатору преступной деятельности и выбирают меры пресечения. Дальнейшие следственные действия проведут после экспертизы.

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Кроме того, работники внутренней безопасности проверяют возможную причастность к деятельности разоблаченных лиц сотрудников полиции, с целью привлечения их к ответственности.

Организатору наркобизнеса грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 с конфискацией имущества.