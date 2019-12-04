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      На Дніпропетровщині затримали одного з головних реалізаторів метамфетаміну в регіоні

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      Поліцейські затримали організатора розподілу метамфетаміну / pixabay

      У Дніпрі виявили наркобанду, яка збувала метамфетамін у великих розмірах.

      Організатор залучив до справи рідного брата та ще кількох осіб, з якими налагодив виготовлення та розповсюдження психотропної речовини – метамфетаміну, йдеться на сторінці департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

      наркотики, збут наркотиків, метамфетамін, Дніпро
      Організатора наркобанди затримали / Фото ДВБ НПУ

      Брат лідера виготовляв товар в одному з сіл області, усі інші продавали наркотик. За тиждень наркобанда збувала близько 1,5 кілограма психотропної речовини.  

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      "Ціна 1 грама – 700-800 гривень. Встановлено, що 37-річний ватажок наркодилерів наразі був одним з "головних" у регіоні по розподілу метамфетаміну", – повідомляють в поліції. 

      гроші, наркотики
      Вилучені гроші та наркотики/ Фото ДВБ НПУ

      Після ухвали суду, слідчі поліції ГУНП, за силової підтримки бійців поліції особливого призначення, провели десять санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів наркогрупи та за адресами збуту.

      "Під час заходів у організатора злочинного бізнесу виявлено сліп-пакети з кристалічною речовиною та згорток з подрібненою речовиною, попередньо – метамфетамін та марихуана. У його автомобілі виявлено майже 95 тисяч гривень, чорнові записи, мобільні телефони та посвідчення, схоже на службове посвідчення працівника поліції, а також кілька державних номерних знаків. Сам транспортний засіб, номери на якому не співпадали із зазначеними в техпаспорті, поміщено на штрафмайданчик. Ще в одного активного учасника групи вилучено 62 тисячі гривень, зброю, засоби, призначені для вживання наркотиків, та посвідчення, схоже на поліцейське. На теперішній час в порядку ст.208 КПК України затримано лідера наркодилерів", – додали у пресслужбі.

      гроші, наркотики
      Гроші вилучені у організатора/ Фото ДВБ НПУ

      зброя, наркотики
      Зброя, яку вилучили під час обшуків/ Фото ДВБ НПУ

      номерні знаки, поліція, машині
      Номерні знаки, вилучені поліцією/ Фото ДВБ НПУ

      посвідчення, поліцеські, поліція
      Посвідчення, схоже на поліцейське/ Фото ДВБ НПУ

      Наразі слідчі готують підозру організатору злочинної діяльності та обирають запобіжні заходи. Подальші слідчі дії проведуть після експертизи.

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      Окрім того працівники внутрішньої безпеки перевіряють можливу причетність до діяльності викритих осіб співробітників поліції, з метою притягнення їх до відповідальності.

      Організаторові наркобізнесу загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 з конфіскацією майна.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Дніпропетровська область Наркотики Кримінал Поліція
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