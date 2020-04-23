На Донбассе погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин: что о нем известно
На Донбассе 23 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин. Бойцу было всего 33 года.
Информацию о смерти бойца подтвердили в пресс-служба Львовской ОГА.
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Что известно об Андрее Алешине
- Военнослужащий 1987 года рождения родом из поселка Славское Сколевского района на Львовщине.
- Он проходил службу по контракту в составе 28ой отдельной горно-штурмовой бригады.
- В июне этого года у Андрея Алешина должен был закончиться срок 3-летнего контракта.
- О причинах смерти бойца пока ничего неизвестно.
- У погибшего бойца остались жена и родители.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты.
Погибший Андрей Алешин / Фото "Варта.Львов"
Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список
Январь 2020 года
- Юрий Сергеев – лейтенант 72-й ОМБр Черных Запорожцев погиб 1 января из-за ранения в голову. Основные версии – неосторожность и попытка самоубийства;
- Сергей Дичек – 48-летний военнослужащий погиб 5 января из подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 140-м отдельном разведывательном батальоне;
- Сергей Рацун – 43-летний боец погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
- Руслан Насальский – 24-летний боец 109-й ОГШБ погиб 5 января вблизи Павлополя при неизвестных обстоятельствах;
- Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
- Александр Булык – 47-летний военнослужащий Госпогранслужбы 9 января умер в зоне ООС из-за заболевания сердца;
- Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 14 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-ой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
- Алексей Кучкин – 24-летний боец погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-ой ОМБр атамана Ивана Сирко;
- Николай Сорочук – 22-летний военнослужащий погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-ой ОГШБр;
- Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевой задачи.
- Валерий Закусило – 32-летний военнослужащий погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
- Василий Муха – 31-летний боец 37-го ОМБП Запорожье погиб 20 января во время перестрелки с боевиками возле Опросного;
- Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. боецу было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
- Михаил Ошурко – 21-летний боец 40-й ОАБр умер 25 января в Луганской области при неизвестных обстоятельствах;
- Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-ой Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
- Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
Февраль 2020 года
- Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому бойцу. Погибла 1 февраля.
- Александр Свинцицкий – 36-летний военнослужащий 72-й ОМБр Черных Запорожцев погиб 3 февраля в результате огнестрельного ранения головы в районе Золотого;
- Игорь Надолько – 51-летний парамедик "Ангелов Тайры" умер 7 февраля в зоне ООС из-за остановки сердца;
- Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
- Борис Шпачук – 52-летний полковник 128-й ОГШБ умер 18 февраля на боевой позиции возле Волновахи из-за разрыва тромба;
- Вадим Романов – 30-летний командир отделения 59-ой ОМПБр погиб при неуточненных обстоятельствах 20 февраля в результате пулевого ранения;
- Александр Тараскин – 36-летний полицейский скончался 22 февраля в зоне ООС от внезапной остановки сердца;
- Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. военнослужащий погиб при исполнении боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
- Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военнослужащий принимал участие в обороне Старогнатовки и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.
Март 2020 года
- Игорь Гавриляк – 33-летний военнослужащий из 72-й ОМБР Черных Запорожцев.
- Сергей Руських – 31-летний защитник из Мариуполя, защищал родной Донбасс от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года.
- Владимир Черненко – 25-летний защитник, погиб в результате обстрела украинских позиций. Служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Состоял в звании старшего сержанта.
- Дмитрий Осичкин – 26-летний военнослужащий 34-й ОМПБ погиб 5 марта в районе села Пески от подрыва на взрывчатке;
- Дмитрий Фирсов – 40-летний боец погиб 6 марта вблизи Крымского в результате подрыва БМП на мине. Был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады, в которой командовал взводом.
- Сергей Черных – 29-летний боец погиб 8 марта в результате попадания ракеты боевиков в авто украинских военных. Он воевал в составе 57-ой отдельной мотопехотной бригады атамана Костя Гордиенко.
- Виктор Солтис – 34-летний младший сержант, служил в 131-м разведывательном батальоне ВСУ. Он родом из села Владимировка Кропивницкого района.
- Андрей Ведешин – 34-летний старший солдат, служил по контракту в 131-м отдельном разведывательном батальоне. Родом из Тульчинского района Винницкой области.
- Илья Пережогин – 26-летний младший сержант 131-го ОРБ погиб 10 марта вблизи Песков в результате попадания пули снайпера;
- Валерий Стельмах – 23-летний наводчик артиллеристов "Азова" скончался 16 марта в Мариуполе из-за остановки сердца;
- Богдан Петренко – 23-летний старший наводчик гранатометного взвода, служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
- Алексей Золин – 35-летний боец 30-й ОМБр имени Константина Острожского погиб 19 марта в районе Попасной из-за попадания пули вражеского снайпера.
- Владимир Мовчанюк – 36-летний младший сержант 57-й ОМПБр имени атамана Костя Гордиенко, погиб 30 марта от пули вражеского снайпера под Ясиноватой.
- Александр Маланчук – 23-летний командир 3-го горно-штурмового взвода 1-вой горно-штурмовой роты боецской части А3029. Герой родом из Черновцов. Погиб 31 марта во время выполнения военного долга.
Апрель 2020 года
- Алексей Куприков – 49-летний механик-водитель механизированного батальона девяносто третьей Отдельной механизированной бригады Холодный Яр. военнослужащий погиб 9 апреля под вражеским обстрелом: получил многочисленные осколочные ранения. У Алексея осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра, которая служит в той же бригаде, где был сам Алексей.
- Леонид Скакуненко – 32-летний пехотинец с позывным "Барон", боец с 93-й ОМБр "Холодный Яр". Погиб утром 12 апреля, в Вербное воскресенье, во время боевого дежурства от вражеского обстрела из гранатомета. Сиротами остались сын от первого брака и жена.
- Андрей Шинкарук – лейтенант, выпускник Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Погиб 20 апреля вследствие тяжелого ранения от вражеского обстрела.
Имена еще четырех военных, погибших в 2020 году, пока неизвестны. Мы обновим список, когда удастся их установить.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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