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      На Донбассе погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин: что о нем известно

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      Погибший на Донбассе Андрей Алешин / loda.gov.ua

      На Донбассе 23 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин. Бойцу было всего 33 года.

      Информацию о смерти бойца подтвердили в пресс-служба Львовской ОГА.

      Актуально В 2020 году на Донбассе погибли 46 военнослужащих: поименный список

      Что известно об Андрее Алешине

      • Военнослужащий 1987 года рождения родом из поселка Славское Сколевского района на Львовщине.
      • Он проходил службу по контракту в составе 28ой отдельной горно-штурмовой бригады.
      • В июне этого года у Андрея Алешина должен был закончиться срок 3-летнего контракта.
      • О причинах смерти бойца пока ничего неизвестно.
      • У погибшего бойца остались жена и родители.

      Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты.


      Погибший Андрей Алешин / Фото "Варта.Львов"

      Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

      Январь 2020 года

      1. Юрий Сергеев – лейтенант 72-й ОМБр Черных Запорожцев погиб 1 января из-за ранения в голову. Основные версии – неосторожность и попытка самоубийства;
      2. Сергей Дичек – 48-летний военнослужащий погиб 5 января из подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 140-м отдельном разведывательном батальоне;
      3. Сергей Рацун – 43-летний боец погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
      4. Руслан Насальский – 24-летний боец 109-й ОГШБ погиб 5 января вблизи Павлополя при неизвестных обстоятельствах;
      5. Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      6. Александр Булык – 47-летний военнослужащий Госпогранслужбы 9 января умер в зоне ООС из-за заболевания сердца;
      7. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 14 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-ой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      8. Алексей Кучкин – 24-летний боец погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-ой ОМБр атамана Ивана Сирко;
      9. Николай Сорочук – 22-летний военнослужащий погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-ой ОГШБр;
      10. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевой задачи.
      11. Валерий Закусило – 32-летний военнослужащий погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
      12. Василий Муха – 31-летний боец 37-го ОМБП Запорожье погиб 20 января во время перестрелки с боевиками возле Опросного;
      13. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. боецу было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
      14. Михаил Ошурко – 21-летний боец 40-й ОАБр умер 25 января в Луганской области при неизвестных обстоятельствах;
      15. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-ой Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
      16. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.

      Февраль 2020 года

      1. Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому бойцу. Погибла 1 февраля.
      2. Александр Свинцицкий – 36-летний военнослужащий 72-й ОМБр Черных Запорожцев погиб 3 февраля в результате огнестрельного ранения головы в районе Золотого;
      3. Игорь Надолько – 51-летний парамедик "Ангелов Тайры" умер 7 февраля в зоне ООС из-за остановки сердца;
      4. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
      5. Борис Шпачук – 52-летний полковник 128-й ОГШБ умер 18 февраля на боевой позиции возле Волновахи из-за разрыва тромба;
      6. Вадим Романов – 30-летний командир отделения 59-ой ОМПБр погиб при неуточненных обстоятельствах 20 февраля в результате пулевого ранения;
      7. Александр Тараскин – 36-летний полицейский скончался 22 февраля в зоне ООС от внезапной остановки сердца;
      8. Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. военнослужащий погиб при исполнении боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
      9. Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военнослужащий принимал участие в обороне Старогнатовки и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.

      Март 2020 года

      1. Игорь Гавриляк – 33-летний военнослужащий из 72-й ОМБР Черных Запорожцев.
      2. Сергей Руських – 31-летний защитник из Мариуполя, защищал родной Донбасс от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года.
      3. Владимир Черненко – 25-летний защитник, погиб в результате обстрела украинских позиций. Служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Состоял в звании старшего сержанта.
      4. Дмитрий Осичкин – 26-летний военнослужащий 34-й ОМПБ погиб 5 марта в районе села Пески от подрыва на взрывчатке;
      5. Дмитрий Фирсов – 40-летний боец погиб 6 марта вблизи Крымского в результате подрыва БМП на мине. Был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады, в которой командовал взводом.
      6. Сергей Черных – 29-летний боец погиб 8 марта в результате попадания ракеты боевиков в авто украинских военных. Он воевал в составе 57-ой отдельной мотопехотной бригады атамана Костя Гордиенко.
      7. Виктор Солтис – 34-летний младший сержант, служил в 131-м разведывательном батальоне ВСУ. Он родом из села Владимировка Кропивницкого района.
      8. Андрей Ведешин – 34-летний старший солдат, служил по контракту в 131-м отдельном разведывательном батальоне. Родом из Тульчинского района Винницкой области.
      9. Илья Пережогин – 26-летний младший сержант 131-го ОРБ погиб 10 марта вблизи Песков в результате попадания пули снайпера;
      10. Валерий Стельмах – 23-летний наводчик артиллеристов "Азова" скончался 16 марта в Мариуполе из-за остановки сердца;
      11. Богдан Петренко – 23-летний старший наводчик гранатометного взвода, служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
      12. Алексей Золин – 35-летний боец 30-й ОМБр имени Константина Острожского погиб 19 марта в районе Попасной из-за попадания пули вражеского снайпера.
      13. Владимир Мовчанюк – 36-летний младший сержант 57-й ОМПБр имени атамана Костя Гордиенко, погиб 30 марта от пули вражеского снайпера под Ясиноватой.
      14. Александр Маланчук – 23-летний командир 3-го горно-штурмового взвода 1-вой горно-штурмовой роты боецской части А3029. Герой родом из Черновцов. Погиб 31 марта во время выполнения военного долга.

      Апрель 2020 года

      1. Алексей Куприков – 49-летний механик-водитель механизированного батальона девяносто третьей Отдельной механизированной бригады Холодный Яр. военнослужащий погиб 9 апреля под вражеским обстрелом: получил многочисленные осколочные ранения. У Алексея осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра, которая служит в той же бригаде, где был сам Алексей.
      2. Леонид Скакуненко – 32-летний пехотинец с позывным "Барон", боец с 93-й ОМБр "Холодный Яр". Погиб утром 12 апреля, в Вербное воскресенье, во время боевого дежурства от вражеского обстрела из гранатомета. Сиротами остались сын от первого брака и жена.
      3. Андрей Шинкарук – лейтенант, выпускник Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Погиб 20 апреля вследствие тяжелого ранения от вражеского обстрела.

      Имена еще четырех военных, погибших в 2020 году, пока неизвестны. Мы обновим список, когда удастся их установить.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Новости Львова Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе
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