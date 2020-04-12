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      На Прикарпатье медики будут работать без возможности выйти из своего отделения

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      В Яремче на Прикарпатье медработники будут работать две недели подряд без возможности выйти из своего отделения / Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Яремче

      В Ивано-Франковской области в Яремчанской центральной городской больнице решили перевести работников терапевтического отделения на "вахтовый метод" работы.

      Как сообщает в фейсбуке Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Яремче, таким образом врачи не будут иметь возможности покидать свое отделение. Продлятся такие мероприятия 14 дней.

      К теме В Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 36 медиков: что известно

      С 12 апреля в вышеупомянутом режиме будет работать бригада из четырех медработников.

      В штабе пояснили, что причиной такого шага являются подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в Яремче.

      Помочь медикам вызвались волонтеры. Они, в частности, предлагают им готовить еду.

      COVID-19 подтвердили у пятерых сотрудников больницы в Яремче. По информации штаба, все медики находятся в удовлетворительном состоянии, дышат самостоятельно и имеют температуру в пределах нормы – до 36,7 градусов.

      Важно! По состоянию на 12 марта в Ивано-Франковской области подтвердили 291 случай заболевания коронавирусом. К сожалению, здесь 17 человек умерли. Это самый высокий уровень смертности из всех украинских областей. В целом в Украине коронавирусом заболели 2 777 человек, 83 человека умерли, зато 89 пациентов выздоровели.

      К слову, в Кривом Роге изолировали более ста человек. Все они контактировали с больным коронавирусом. Среди изолированных – медики и пациенты больницы, где женщине оказывали лечение, а также близкие и коллеги.

      Обратите внимание Коронавирус в Украине: в каких областях рекомендуют не выходить на улицу

       

      карантин
      Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Медицина Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Больница Коронавирус COVID-19 Новости Ивано-Франковска
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