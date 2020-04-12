На Прикарпатье медики будут работать без возможности выйти из своего отделения
В Ивано-Франковской области в Яремчанской центральной городской больнице решили перевести работников терапевтического отделения на "вахтовый метод" работы.
Как сообщает в фейсбуке Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Яремче, таким образом врачи не будут иметь возможности покидать свое отделение. Продлятся такие мероприятия 14 дней.
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С 12 апреля в вышеупомянутом режиме будет работать бригада из четырех медработников.
В штабе пояснили, что причиной такого шага являются подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в Яремче.
Помочь медикам вызвались волонтеры. Они, в частности, предлагают им готовить еду.
COVID-19 подтвердили у пятерых сотрудников больницы в Яремче. По информации штаба, все медики находятся в удовлетворительном состоянии, дышат самостоятельно и имеют температуру в пределах нормы – до 36,7 градусов.
Важно! По состоянию на 12 марта в Ивано-Франковской области подтвердили 291 случай заболевания коронавирусом. К сожалению, здесь 17 человек умерли. Это самый высокий уровень смертности из всех украинских областей. В целом в Украине коронавирусом заболели 2 777 человек, 83 человека умерли, зато 89 пациентов выздоровели.
К слову, в Кривом Роге изолировали более ста человек. Все они контактировали с больным коронавирусом. Среди изолированных – медики и пациенты больницы, где женщине оказывали лечение, а также близкие и коллеги.
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Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала
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