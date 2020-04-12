На Прикарпатті медики працюватимуть без можливості вийти зі свого відділення
У Івано-Франківській області в Яремчанській центральній міській лікарні вирішили перевести працівників терапевтичного відділення на "вахтовий метод" роботи.
Як повідомляє у фейсбуці Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Яремче, таким чином лікарі не матимуть можливості покидати своє відділення. Триватимуть такі заході 14 днів.
До теми В Івано-Франківській області на коронавірус захворіли 36 медиків: що відомо
З 12 квітня у вищезазначеному режимі працюватиме бригада з чотирьох медпрацівників.
У штабі пояснили, що причиною такого кроку є підтверджені випадки захворювання на коронавірус у Яремче.
Допомогти медикам зголосилися волонтери. Вони, зокрема, пропонують їм готувати їжу.
COVID-19 підтвердили у п’ятьох співробітників лікарні в Яремче. За інформацією штабу, усі медики перебувають у задовільному стані, дихають самостійно та мають температуру в межах норми – до 36,7 градусів.
Важливо! Станом на 12 березня в Івано-Франківській області підтвердили 291 випадок захворювання коронавірусом. На жаль, тут 17 людей померли. Це найвищий рівень смертності з усіх українських областей. Загалом в Україні на коронавірус захворіли 2 777 осіб, 83 людини померли, натомість 89 пацієнтів одужали.
До слова, у Кривому Розі ізолювали понад сто людей. Усі вони контактували з хворою на коронавірус. Серед ізольованих – медики та пацієнти лікарні, де жінці надавали лікування, а також близькі та колеги.
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Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу
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