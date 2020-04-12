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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      На Прикарпатті медики працюватимуть без можливості вийти зі свого відділення

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      В Яремче на Прикарпатті медпрацівники працюватимуть два тижні поспіль без можливості вийти зі свого відділення / Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Яремче

      У Івано-Франківській області в Яремчанській центральній міській лікарні вирішили перевести працівників терапевтичного відділення на "вахтовий метод" роботи.

      Як повідомляє у фейсбуці Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Яремче, таким чином лікарі не матимуть можливості покидати своє відділення. Триватимуть такі заході 14 днів.

      До теми В Івано-Франківській області на коронавірус захворіли 36 медиків: що відомо

      З 12 квітня у вищезазначеному режимі працюватиме бригада з чотирьох медпрацівників.

      У штабі пояснили, що причиною такого кроку є підтверджені випадки захворювання на коронавірус у Яремче.

      Допомогти медикам зголосилися волонтери. Вони, зокрема, пропонують їм готувати їжу.

      COVID-19 підтвердили у п’ятьох співробітників лікарні в Яремче. За інформацією штабу, усі медики перебувають у задовільному стані, дихають самостійно та мають температуру в межах норми – до 36,7 градусів.

      Важливо! Станом на 12 березня в Івано-Франківській області підтвердили 291 випадок захворювання коронавірусом. На жаль, тут 17 людей померли. Це найвищий рівень смертності з усіх українських областей. Загалом в Україні на коронавірус захворіли 2 777 осіб, 83 людини померли, натомість 89 пацієнтів одужали.

      До слова, у Кривому Розі ізолювали понад сто людей. Усі вони контактували з хворою на коронавірус. Серед ізольованих – медики та пацієнти лікарні, де жінці надавали лікування, а також близькі та колеги.

      Зверніть увагу Коронавірус в Україні: у яких областях рекомендують не виходити на вулицю

      карантин
      Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікарня Медицина Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Івано-Франківська Новини України
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