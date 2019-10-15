"Надеюсь меня услышат": экс-охранник Яроша объявил голодовку в российской тюрьме

Украинский политзаключенный Александр Шумков сообщил об объявлении голодовки. Российские спецслужбы задержали его в 2017 году по подозрению в экстремизме.

Шумков в письме к своей тетке пишет, что российская сторона шантажирует Украину, увязывая вопрос обмена пленными с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины.

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Также он отметил, что не видит никакой реакции на обращение уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой к ее российской коллеге Татьяны Москальковой с просьбой обеспечить соблюдение прав в СИЗО.



Письмо Александра Шумкова / фото Людмилы Шумковой

Шумков добавил, что сам несколько раз направлял обращение к Москальковой, однако ответа не получил. В письме политзаключенный также рассказывает, что администрация колонии продолжает выписывать ему акты из-за отказа проводить уборки во дворе, куда заключенных выводят на прогулки.

Надеюсь, что мою позицию услышат и другие наши политзаключенные в российских тюрьмах и поддержат,

– написал Олег Шумков.

Что известно об Александре Шумкове?

Бывший охранник экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша 29-летний херсонец Александр Шумков исчез в конце августа 2017 года. Его задержали российские спецслужбы. В начале декабря 2018 года в Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего украинца Александра Шумкова к 4 годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор". Россияне вменяют ему экстремистскую деятельность.



Во время предыдущего заседания в речи Александр Шумков заявил, что никогда не скрывал того, что был противником политики президента Украины Виктора Януковича, а также принимал участие в АТО.



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