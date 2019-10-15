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      Ексохоронець Яроша оголосив голодування у російській в'язниці

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      Олександр Шумков
      Олександр Шумков / фото Людмили Шумкової

      Український політв'язень Олександр Шумков повідомив про оголошення голодування. Російські спецслужби затримали його у 2017 році за підозрою в екстремізмі.

      Шумков у листі до своєї тітки пише, що російська сторона шантажує Україну, пов'язуючи питання обміну полоненими із відведенням військ і внесенням змін до Конституції України.

      Важливо: Новий обмін полоненими складатиметься з трьох груп людей

      Також він зазначив, що не бачить жодної реакції на звернення уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денисової до її російської колеги Тетяни Москалькової із проханням забезпечити дотримання прав у СІЗО.

      Лист Олександр Шумков
      Лист Олександра Шумкова / фото Людмили Шумкової

      Шумков додав, що сам кілька разів направляв звернення до Москалькової, однак відповіді не отримав. У листі політв'язень також розповідає, що адміністрація колонії продовжує виписувати йому акти за відмови проводити прибирання у дворі, куди ув'язнених виводять на прогулянки.

      Сподіваюся, що мою позицію почують та інші наші політв'язні у російських в'язницях і підтримають,
      – написав Олег Шумков.

      Що відомо про Олександра Шумкова? Колишній охоронець екслідера "Правого сектору" Дмитра Яроша 29-річний херсонець Олександр Шумков зник у кінці серпня 2017 року. Його затримали російські спецслужби. На початку грудня 2018 року у Брянській області Севський суд засудив 29-річного українця Олександра Шумкова до 4 років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор". Росіяни закидають йому екстремістську діяльність.

      Під час попереднього засідання у промові Олександр Шумков заявив, що ніколи не приховував того, що був противником політики експрезидента України Віктора Януковича, а також брав участь в АТО.


      Скільки українців перебувають в полоні РФ / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Правий сектор Обмін полоненими Дмитро Ярош Голодування
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