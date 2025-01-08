Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP. Президент Чада Махамат Деби на момент нападения находился во дворце.

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Вооруженное нападение в Нджамене

Вечером 8 января вооруженные люди напали на внутреннюю часть президентского дворца в столице Чада. Местные власти сначала официально не комментировали ситуацию, но жители сообщили, что нападавшие использовали военную технику.

Позже один из чиновников сообщил, что ситуация под контролем.

Вероятно, стрелками являются боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам". Войска Чада смогли отбить атаку.

Корреспондент AFP рассказал, что все дороги, которые ведут к резиденции главы государства, были перекрыты, а на улицах можно было увидеть танки.

Что известно о групировке "Боко Харам"