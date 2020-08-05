Нападение на женщину в поезде: в Укрзализныце будут разбираться, кто крышует "зайцев"
Недавняя скандальная история с жестоким избиением журналистки Анастасии Луговой в поезде показала несколько слабых мест Укрзализныци, в частности наличие пассажиров без билетов. В Наблюдательном совете предприятия уже инициировали расследование, чтобы выяснить, кто "крышует" эту многолетнюю систему.
Инициировал рассмотрение этого вопроса журналист и экс-нардеп, член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Об этом он написал на своей странице в фейсбук и опубликовал соответствующее обращение.
Стоит знать Нападение в поезде на Анастасию Луговую: из-за инцидента Укрзализныця уволила сотрудников
Проблему безбилетных пассажиров, которую подчеркнула позорная ситуация с избиением женщины, должна быть решена на самом высоком уровне. Ни для кого не секрет, что "зайцев" периодически берут в поезда, однако с этим нужно бороться ради безопасности "билетных пассажиров".
По словам Лещенко, она существует из-за того, что ее "крышуют".
Кроме увольнения, мы должны дать ответ на системную проблему, когда проводники за деньги подсаживают пассажиров. Эта система поборов существует много лет, и не может функционировать без централизованного "крышевания",
– подчеркнул Лещенко.
Также он отметил: сейчас идет служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" Максима Миняйло относительно коррупции, уличенной во время обысков СБУ и НАБУ.
Нападение на Анастасию Луговую в поезде: главное
- Происшествие случилось в ночь на 1 августа в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев.
- В купе, в котором спали журналистка Анастасия Луговая с ребенком пробрался нетрезвый мужчина – Виталий Рудзько. Он несколько раз ударил женщину по голове.
- От криков женщины проснулся ее сын, нападавший хотел ударить и его, но Луговая просила этого не делать и предложила нападавшему перейти в другое купе.
- Впоследствии женщине удалось вырваться от злоумышленника, ее забрала к себе проводница другого вагона, тогда же об инциденте сообщили начальнику поезда. Он приказал охранять нападавшего до прибытия в столицу.
- В Киеве мужчину задержали правоохранители. В тот же день ему избрали меру пресечения – два месяца содержания под стражей без права внесения залога.