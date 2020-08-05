Недавняя скандальная история с жестоким избиением журналистки Анастасии Луговой в поезде показала несколько слабых мест Укрзализныци, в частности наличие пассажиров без билетов. В Наблюдательном совете предприятия уже инициировали расследование, чтобы выяснить, кто "крышует" эту многолетнюю систему.

Инициировал рассмотрение этого вопроса журналист и экс-нардеп, член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Об этом он написал на своей странице в фейсбук и опубликовал соответствующее обращение.

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Проблему безбилетных пассажиров, которую подчеркнула позорная ситуация с избиением женщины, должна быть решена на самом высоком уровне. Ни для кого не секрет, что "зайцев" периодически берут в поезда, однако с этим нужно бороться ради безопасности "билетных пассажиров".

По словам Лещенко, она существует из-за того, что ее "крышуют".

Кроме увольнения, мы должны дать ответ на системную проблему, когда проводники за деньги подсаживают пассажиров. Эта система поборов существует много лет, и не может функционировать без централизованного "крышевания",

– подчеркнул Лещенко.

Также он отметил: сейчас идет служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" Максима Миняйло относительно коррупции, уличенной во время обысков СБУ и НАБУ.

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