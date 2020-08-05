Напад на жінку у потязі: в Укрзалізниці розбиратимуться, хто кришує "зайців"
Нещодавня скандальна історія з жорстоким побиттям журналістки Анастасії Лугової у потязі показала декілька слабких місць Укрзалізниці, зокрема наявність пасажирів без білетів. У Наглядовій раді підприємства вже ініціювали розслідування, аби з'ясувати, хто "кришує" цю багаторічну систему.
Ініціював розгляд цього питання журналіст та екснардеп, член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці та опублікував відповідне звернення.
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Проблему безквиткових пасажирів, яку підкреслила ганебна ситуація із побиттям жінки, повинна бути вирішеною на найвищому рівні. Ні для кого не секрет, що "зайців" періодично беруть у потяги, однак із цим потрібно боротися заради безпеки "квиткових пасажирів".
За словами Лещенка, вона існує через те, що її "кришують".
Окрім звільнення, ми маємо дати відповідь на системну проблему, коли провідники за гроші підсаджують пасажирів. Ця система поборів існує багато років, і не може функціонувати без централізованого "кришування",
– підкреслив Лещенко.
Також він зазначив: зараз відбувається службове розслідування дій керівника філії "Пасажирська компанія" Максима Міняйла щодо корупції, викритої під час обшуків СБУ та НАБУ.
Напад на Анастасію Лугову у потязі: головне
- Подія трапилася в ніч на 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва.
- До купе, в якому спали журналістка Анастасія Лугова з дитиною пробрався нетверезий чоловік – Віталій Рудзько. Він кілька разів вдарив жінку по голові.
- Від криків жінки прокинувся її син, нападник хотів вдарити і його, але Лугова просила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.
- Згодом жінці вдалося вирватися від зловмисника, її забрала до себе провідниця іншого вагону, тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда. Він наказав охороняти нападника до прибуття у столицю.
- У Києві чоловіка затримали правоохоронці. Того ж дня йому обрали запобіжний захід – два місяці утримання під вартою без права внесення застави.