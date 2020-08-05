Нещодавня скандальна історія з жорстоким побиттям журналістки Анастасії Лугової у потязі показала декілька слабких місць Укрзалізниці, зокрема наявність пасажирів без білетів. У Наглядовій раді підприємства вже ініціювали розслідування, аби з'ясувати, хто "кришує" цю багаторічну систему.

Ініціював розгляд цього питання журналіст та екснардеп, член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці та опублікував відповідне звернення.

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Проблему безквиткових пасажирів, яку підкреслила ганебна ситуація із побиттям жінки, повинна бути вирішеною на найвищому рівні. Ні для кого не секрет, що "зайців" періодично беруть у потяги, однак із цим потрібно боротися заради безпеки "квиткових пасажирів".

За словами Лещенка, вона існує через те, що її "кришують".

Окрім звільнення, ми маємо дати відповідь на системну проблему, коли провідники за гроші підсаджують пасажирів. Ця система поборів існує багато років, і не може функціонувати без централізованого "кришування",

– підкреслив Лещенко.

Також він зазначив: зараз відбувається службове розслідування дій керівника філії "Пасажирська компанія" Максима Міняйла щодо корупції, викритої під час обшуків СБУ та НАБУ.

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