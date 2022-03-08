Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что в стране не хватает жизненно важных медицинских товаров.

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Агентство ООН 7 марта подтвердило, что в результате 16 нападений на учреждения здравоохранения с начала российского вторжения в Украину 24 февраля погибли по меньшей мере 9 человек.

Старший офицер ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смолвуд сообщила, что подсчет включал инциденты, когда машины скорой помощи были изъяты не для оказания неотложной медицинской помощи.

Мы будем продолжать обновлять эти цифры. За последние несколько дней они довольно быстро увеличивались,

– заявила Смолвуд.

В Украине заканчиваются важные препараты

У нас заканчиваются кислород, инсулин, средства индивидуальной защиты, хирургические предметы и препараты крови. Региональный ВОЗ Ганс Клюге заявил, что агентство работает над быстрым обеспечением медицинских товаров в Украине.

Поставки кислорода, детских вакцин, особенно против полиомиелита на фоне вспышки, и экспертиза в области психического здоровья являются одними из приоритетов ВОЗ для региона.

Обращение к странам, принимающим беженцев

В отдельном заявлении Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что соседние с Украиной страны, принимающие беженцев, должны включить их в свои программы вакцинации против ряда заболеваний,

Им следует отдавать приоритет вакцинации против COVID-19 и полиомиелита, а также против кори, поскольку текущий уровень охвата прививками недостаточен для предотвращения вспышки кори.

Толпа в бомбоубежищах и приемных центрах может способствовать началу вспышки кори, особенно потому, что весна совпадает с естественной сезонностью заболевания,

– добавили в агентстве.

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