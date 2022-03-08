Всесвітня організація охорони здоров'я підкреслила, що в країні не вистачає життєво важливих медичних товарів.

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Агентство ООН 7 березня підтвердило, що внаслідок 16 нападів на заклади охорони здоров'я з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого загинули щонайменше 9 людей.

Старша офіцерка ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Європі Кетрін Смолвуд повідомила, що підрахунок включав інциденти, коли машини швидкої допомоги були вилучені не для надання невідкладної медичної допомоги.

Ми будемо продовжувати оновлювати ці цифри. За останні кілька днів вони досить швидко збільшувалися,

– заявила Смолвуд.

В Україні закінчуються важливі препарати

У нас закінчуються кисень, інсулін, засоби індивідуального захисту, хірургічні предмети та препарати крові. Регіональний ВООЗ Ганс Клюге заявив, що агенція працює над швидким забезпеченням медичних товарів в Україну.

Постачання кисню, дитячих вакцин, особливо проти поліомієліту на тлі спалаху, і експертиза в області психічного здоров'я є одними з пріоритетів ВООЗ для регіону.

Звернення до країн, які приймають біженців

В окремій заяві Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що сусідні з Україною країни, які приймають біженців, повинні включити їх у свої програми вакцинації проти низки захворювань,

Їм варто надавати пріоритет вакцинації проти COVID-19 і поліомієліту, а також проти кору, оскільки поточний рівень охоплення щепленнями недостатній для запобігання спалаху кору.

Натовп у бомбосховищах і приймальних центрах може сприяти початку спалаху кору, особливо тому, що весна збігається з природною сезонністю захворювання,

– додали в агентстві.



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