Напуганы, но без паники, – Кулеба о ситуации в Страсбурге

По состоянию на сейчас официальные французские органы говорят, что пострадавших украинцев в результате стрельбы в Страсбурге 11 декабря 2018 года нет. Но украинские дипломаты не прекращают регулярно уточнять эту информацию.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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По его словам, он находился на официальном мероприятии в 200 метрах от трагических событий.

Паники сильной не было. Выстрелы были слышны, но звук полицейских сирен и скорой перекрыл все другие звуки,

– подчеркнул дипломат.

И добавил, что правоохранители мгновенно заблокировали центральную часть города и Рождественскую ярмарку, и не допускали какого-либо движения внутри этого пространства с целью обеспечения безопасности граждан.



Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба также сообщил, что в преддверии Рождественских праздников местные власти Страсбурга напоминают жителям, что ярмарка является потенциальным объектом террористической внимания и усиливают меры безопасности, чтобы не допустить трагедий.

Но вчера эти меры явно не сработали. Город напуган. Ведь в целом Страсбург город очень тихий и спокойный. Здесь даже демонстраций почти нет, хотя вся Франция бастует. Напряжение в воздухе ощущается, но какой-то паники – нет,

– сказал Кулеба.

Предварительно преступление квалифицировали как теракт. Но проблема в том, что нападавшего до сих пор не удалось задержать, а значит и понять его мотивацию.

Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения. Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".