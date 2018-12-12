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      Нажахані, але без паніки, – Кулеба про ситуацію в Страсбурзі

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      Станом на зараз офіційні французькі органи кажуть, що постраждалих українців унаслідок стрілянини у Страсбурзі 11 грудня 2018 року немає. Але українські дипломати не припиняють регулярно уточнювати цю інформацію.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів український дипломат, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

      Читайте також: Український дипломат перебував поряд із місцем стрілянини у Страсбурзі: що з ним зараз

      Зі його словами, він перебував на офіційному заході у 200 метрах від трагічних подій.

      Паніки сильної не було. Постріли були чутні, але звук поліцейських сирен та "швидкої" перекрив усі інші звуки,
      – наголосив дипломат.

      І додав, що правоохоронці миттєво заблокували центральну частину міста і Різдвяний ярмарок, і не допускали будь-якого руху усередині цього простору з метою гарантування безпеки громадян.

      Кулеба, Страсбург
      Дмитро Кулеба

      Дмитро Кулеба також повідомив, що напередодні кожних Різдвяних свят місцева влада Страсбурга нагадує мешканцям, що ярмарок є потенційним об'єктом терористичної уваги і посилює заходи безпеки, щоб не допустити трагедій.

      Але вчора ці заходи явно не спрацювали. Місто нажахане. Адже загалом Страсбург місто дуже тихе і спокійне. Тут навіть демонстрацій майже немає, хоча уся Франція бастує. Напруга у повітрі відчувається, але якось паніки – немає,
      – сказав Кулеба.

      Попередньо злочин кваліфікували як теракт. Та проблема у тому, що нападника досі не вдалося затримати, а отже і зрозуміти його мотивацію. 

      Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Внаслідок інциденту загинули 4 людини та ще 12 зазнали поранень. Стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза".

      стрілянина у страсбурзі: хроніка подій
      Теги: Новини Франції Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня Європа Жертви
      Джерело: 24 канал
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