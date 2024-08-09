В сети появилось видео, на котором двое здоровых мужчин избивают пожилого дедушку. Отмечается, что пострадавший – 87-летний пенсионер Дмитрий Гринчий. А его обидчики – директор издательского дома "Оскольский край" Евгений Горожанкин и юрист Александр Головнин.

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Били в грудь и ломали руки

Мужчинам не понравилось, что старик назвал вагнеровцев "убийцами детей и женщин". Один из них истерично начал выкрикивать бранные слова: "С*к*. Сейчас тебя п*зд*ть будем". А другой наносил пенсионеру удары в грудь и заламывал ему руки. Затем оба вытащили дедушку из автобуса и пошли сдавать в полицию.

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Пенсионера отпустили без составления протокола. Позже он сам написал заявление о нападении.

СМИ пишут, что Дмитрий Гринчий – жертва Большого террора как сын "врага народа", его отца расстреляли в сталинские времена.