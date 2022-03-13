Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что поддержка Украине предоставляется путем создания гуманитарных фондов, прямых целевых перечислений средств Красному Кресту, ЮНИСЕФ, а также путем непосредственной передачи лекарств.

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На сегодняшний день уже более 4,7 миллионов доз жизненно необходимых лекарственных средств и более 28 миллионов евро собраны ведущими европейскими производителями для помощи Украине.

По словам Ляшко, более 300 руководителей фармацевтических и биотех-компаний вышли с открытым письмом, призывающим прекратить бизнес и партнерские связи с Россией и российскими компаниями.

Не должно быть никаких тайных сговоров с военными преступниками. Если кого-то устраивает правительство, бомбящее и обстреливающее мирного соседа до беспамятства, то фармацевтические компании должны приложить усилия, чтобы Путин и его клептократы почувствовали гнев своего народа,

– подчеркнул Ляшко.

Ляшко призвал фармацевтические компании приоритезировать поставки в Украину, которая сегодня страдает из-за безжалостности агрессии и защищает мировое спокойствие.

"Призываем игнорировать Россию, не вести с ней бизнес и не поставлять туда товары", – добавил министр Минздрава.

К слову, Министерство здравоохранения будет жестко пресекать какие-либо спекуляции на лекарствах во время войны. Нарушителей ждут санкции. В частности, будут наказывать аптеки, которые необоснованно поднимают цены на лекарства.

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Текст публикации Виктора Ляшко:

Сегодня поддержка Украины международными компаниями и производителями – это тест на приверженность человеческим ценностям и лучший способ проявить свою социальную позицию в мире. Это не вопрос политики, культуры или мировоззрения. Это вопрос человечности. В войне, где гражданских жертв больше, чем военных потерь, не должно быть сомнений, на чьей стороне находишься именно ты.

Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций и ее партнерская Европейская федерация EFPIA, объединяющая более 1900 европейских компаний в сфере производства и разработки новейших лекарственных средств, выступает за сохранение мира, безопасную работу гуманитарных границ и доступ к медицинской помощи в Украине и тем украинцам, которые вынужденно покинули страну.

На сегодняшний день уже более 4,7 млн ​​доз жизненно необходимых лекарственных средств и более 28 миллионов евро собрано ведущими европейскими производителями для помощи Украине. Более 300 руководителей фармацевтических и биотех-компаний вышли с открытым письмом, призывающим прекратить бизнес и партнерские связи с Россией и российскими компаниями.

"Не должно быть никаких тайных сговоров с военными преступниками. Если кого-то устраивает правительство, бомбящее и обстреливающее мирного соседа до беспамятства, то фармацевтические компании должны приложить усилия, чтобы Путин и его клептократы почувствовали гнев своего народа".

Мы благодарны всем, кто не боится не только открыто озвучивать свою позицию, но подкрепляет ее делом! Призываем и дальше сплачиваться вокруг мира, здоровья и безопасности, приоритезировать поставки в Украину как в страну, которая сегодня страдает беспрецедентной по своей безжалостности агрессии и защищает мировой покой. Призываем игнорировать Россию, не вести с ней бизнес и не поставлять туда товары.