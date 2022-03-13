Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що підтримка Україні надається шляхом створення гуманітарних фондів, прямих цільових перерахувань коштів Червоному Хресту, ЮНІСЕФ, а також шляхом безпосередньої передачі ліків.

До теми Тепер в аптеках можуть працювати студенти-медики: що ще нового в доступі до ліків в Україні

На сьогодні вже понад 4,7 мільйона доз життєво необхідних лікарських засобів та понад 28 мільйонів євро зібрано провідними європейськими виробниками для допомоги Україні.

За словами Ляшка, понад 300 керівників фармацевтичних та біотех-компаній вийшли з відкритим листом, який закликає припинити бізнес та партнерські зв’язки з Росією та російськими компаніями.

Не повинно бути ніяких таємних змов з військовими злочинцями. Якщо когось влаштовує уряд, який бомбить і обстрілює мирного сусіда до забуття, то фармацевтичні компанії повинні докласти зусиль, щоб Путін та його клептократи відчули гнів свого народу,

– наголосив Ляшко.

Ляшко закликав фармацевтичні компанії пріоритезувати поставки в Україну, яка сьогодні страждає через безжальність агресії та боронить світовий спокій.

"Закликаємо ігнорувати Росію, не вести з нею бізнес та не поставляти до неї товари", – додав міністр МОЗ.

До слова, Міністерство охорони здоров'я буде жорстко припиняти будь-які спекуляції на ліках під час війни. Порушників чекають санкції. Зокрема, каратимуть ті аптеки, що необґрунтовано підіймають ціни на ліки.

Вас може зацікавити – Зеленський відвідав військових у госпіталі:



Текст публікації Віктора Ляшка:

Сьогодні підтримка України міжнародними компаніями та виробниками – це тест на відданість людським цінностям і найкращий спосіб проявити свою соціальну позицію в світі. Це не питання політики, культури чи світогляду. Це питання людяності. У війні, де цивільних жертв є більше, ніж військових втрат, не повинно бути сумніву, на чиїй стороні знаходишся саме ти.

Міжнародна федерація фармацевтичних виробників і асоціацій та її партнерська Європейська федерація EFPIA, що об’єднує понад 1900 європейський компаній в сфері виробництва та розробки новітніх лікарських засобів виступає за збереження миру, безпечну роботу гуманітарних кордонів та доступ до медичної допомоги в Україні та тим українцям, які вимушено покинули країну.

На сьогодні вже понад 4,7 млн доз життєво необхідних лікарських засобів та понад 28 мільйонів євро зібрано провідними європейськими виробниками для допомоги Україні. Понад 300 керівників фармацевтичних та біотех-компаній компаній вийшли з відкритим листом, який закликає припинити бізнес та партнерські зв’язки з Росією та російськими компаніями.

"Не повинно бути ніяких таємних змов з військовими злочинцями. Якщо когось влаштовує уряд, який бомбить і обстрілює мирного сусіда до забуття, то фармацевтичні компанії повинні докласти зусиль, щоб путін та його клептократи відчули гнів свого народу".

Ми вдячні всім, хто не боїться не лише відкрито озвучувати свою позицію, а й підкріплює її ділом! Закликаємо і надалі гуртуватися навколо миру, здоров’я та безпеки, пріоритезувати поставки в Україну як країну, яка сьогодні страждає безпрецендентної за своєю безжальністю агресії та боронить світовий спокій. Закликаємо ігнорувати росію, не вести з нею бізнес та не поставляти до неї товари.