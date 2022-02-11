Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 10 февраля, в Украине обнаружили 41 229 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 3 369 детей и 1 247 медработников. В больницы попало 3 936 человек с коронавирусом или подозрением на недуг. К сожалению, еще 236 украинцев умерли от последствий инфекции. Выздоровело 20 850 человек.

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Темпы тестирований

За сутки 10 февраля лаборатории провели 154 597 тестов на выявление коронавирусной болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 78 229, методом ИФА – 6 427, исследований экспресс-тестами на антиген – 69 941.

​​Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 3880;

Винницкая область – 1001;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2420;

Донецкая область – 1545;

Житомирская область – 2602;

Закарпатская область – 928;

Запорожская область – 1423;

Ивано-Франковская область – 1441;

Киевская область – 1373;

Кировоградская область – 494;

Луганская область – 756;

Львовская область – 2280;

Николаевская область – 957;

Одесская область – 3918;

Полтавская область – 1523;

Ровненская область – 1917;

Сумская область – 1471;

Тернопольская область – 1379;

Харьковская область – 2016;

Херсонская область – 1373;

Хмельницкая область – 2109;

Черкасская область – 1232;

Черновицкая область – 1062;

Черниговская область – 1476.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 4 462 970 человек. Известно, что выздоровели 3 750 826 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 102 403 человека.

За все время провели 18 920 897 ПЦР-тестов.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канал

Первую дозу COVID-вакцины за прошедшие сутки получила почти 21 тысяча украинцев

Источник: МОЗ

​За сутки 10 февраля в Украине 72 255 людей вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек. Тогда как вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную – 469 человек. Бустерной дозой привили 20 319 человек.

Использовали такие препараты:

Pfizer (Comirnaty) – 54 016 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 13 096,

Moderna – 4 241,

AstraZeneca – 902.

С начала вакцинальной кампании прививали 15 541 413 человек, из них:

получили первую дозу – 15 541 411 человек;

две дозы – 14 900 578 людей;

дополнительную – 22 628 людей;

бустерную дозу – 532 850 человек.

Всего провели 30 997 467 прививок.

Карантин в Украине: сколько областей в красной зоне

Источник: 24 канал

Последние недели в Украине фиксируют рекордное количество больных COVID-19. Сейчас большинство регионов остаются "оранжевыми". В пятницу, 11 февраля, еще 3 области Украины перешли в красную зону адаптивного карантина.

Сейчас в красной зоне эпидемической опасности находятся 5 регионов, среди них:

Закарпатская область,

Луганская область,

Хмельницкая область,

Ивано-Франковская область,

Ровненская область.

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Заработали по миллиону: разоблачили новую схему подделок COVID-сертификатов

Источник: СБУ

Сотрудники Службы безопасности разоблачили двух семейных врачей из Кировоградской области, которые подделывали COVID-сертификаты. Мошенники заработали на схеме около 2 миллионов гривен.

Новости о коронавирусе в мире 11 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 11 февраля в мире обнаружили более 406 миллионов больных коронавирусом и зафиксировали более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.

В России заболеваемость COVID-19 растет рекордными темпами

Источник: Стопкоронавирус.рф

В России выявили более 200 тысяч случаев коронавируса за сутки – это новый суточный максимум с начала пандемии и это только по официальным данным.

В целом заболеваемость коронавирусом растет в России рекордными темпами с 20 января. Все это на фоне распространения штамма Омикрон. Единственный спад зафиксировали только 7 и 8 февраля 2022 года.

А общее количество заболевших по стране достигло 13 731 794 человек.

В Европе ожидают спад волны Омикрона: почему такие выводы

Источник: пресс-конференция министров здравоохранения

В Еврокомиссии заявили, что ожидают спад волны распространения штамма коронавируса Омикрон. Это возможно благодаря охвату вакцинацией – по две прививки получили 70% населения

Тогда как 45% – получили бустерные дозы.

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Пандемия COVID-19 в мире не закончилась, будут новые штаммы, – ВОЗ

Источник: SABC

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 в мире не закончилась и, похоже, пока не собирается. В частности, в организации считают, что причина тому появление все новых и новых штаммов вируса.