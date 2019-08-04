Антирейтинг Путіна і бойовики проти сбушників: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – "звільнення" Богдана, рейтинг Путіна пробиває дно та виклики перед "слугами народу".

1. "Відставка" Богдана: Зеленський повторює помилки Порошенка





Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Андрій Богдан написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.



"Звільнення" Андрія Богдана: що відомо?

2. Халатність чи державна зрада: бойовики отримали дані секретних співробітників СБУ





Днями так звана "генеральна прокуратура" квазіутворення "ЛНР" опублікувала перелік співробітників СБУ, які нібито вимагають гроші при перетині українсько-російського кордону на Харківщині.



Війна на Донбасі – більше читайте тут.

3. Успіх Зеленського ставить перед Кремлем неприємні питання, – Die Presse





На пострадянському просторі президент України Володимир Зеленський сприймається як уособлення оновлення. Чого не скажеш про президента Росії Володимира Путіна.



Ще більше новин та матеріалів про діяльність президента Зеленського.

4. Путін стрімко втрачає довіру, – Süddeutsche Zeitung



Громадяни Росії вже давно розчарувались у владі. Вибори до Московської думи підверджують цю тезу.



Більше матеріалів про Володимира Путіна тут.

5. "Слуга народу": велика фракція – серйозний клопіт





Пропрезидентська політсила "Слуга народу" матиме у Верховній Раді нового, IX скликання, 254 нардепа. Це дозволяє СН сформувати монобільшість, оскільки для успішного затвердження законопроектів необхідно лише 226 "багнетів".



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