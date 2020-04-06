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      Ни одна больница в Украине не может быть сейчас закрыта, – Зеленский

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      Президент Владимир Зеленский возмутился, что в Украине во время пандемии коронавируса закрывают некоторые больницы. Он подчеркнул, что все медучреждения должны работать для украинцев. Кроме того, аптеки нужно обеспечить необходимым количеством масок.

      Об этом Зеленский сказал на ежедневном селекторном совещании с представителями правительства и государственных ведомств, которые вовлечены в предотвращение распространения COVID-19, передает пресс-служба президента.

      "До нас доходит информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансеров. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами", – сказал Зеленский.

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      Теги: Новости Украины
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