Жодна лікарня в Україні не може бути зараз закрита, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський обурився, що в Україні під час пандемії коронавірусу закривають деякі лікарні. Він наголосив, що усі медзаклади мають працювати для українців. Окрім того, аптеки потрібно забезпечити необхідною кількістю масок.

Про це Зеленський сказав на щоденній селекторній нараді з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19, передає пресслужба президента.

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До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування. Це було б жорстокою безвідповідальністю перед українцями,

– сказав Зеленський.

Також на нараді керівництво обговорило запровадження тотального маскового режиму в Україні. Маски повністю доступні в Інтернеті, однак дещо повільно доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують.

"Україна нині виробляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски до місцевих аптек", – зазначив глава МОЗ Максим Степанов.

У відповідь Зеленський доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж та закупити їм маски за допомогою держструктур.



Як носити маску під час епідемії / Інфографіка 24 каналу

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