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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Жодна лікарня в Україні не може бути зараз закрита, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Володимир Зеленський обурився, що в Україні під час пандемії коронавірусу закривають деякі лікарні. Він наголосив, що усі медзаклади мають працювати для українців. Окрім того, аптеки потрібно забезпечити необхідною кількістю масок.

      Про це Зеленський сказав на щоденній селекторній нараді з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19, передає пресслужба президента.

      Важливо Зеленський: Зменшення кількості хворих на коронавірус – результат карантину

      До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування. Це було б жорстокою безвідповідальністю перед українцями,
      – сказав Зеленський.

      Також на нараді керівництво обговорило запровадження тотального маскового режиму в Україні. Маски повністю доступні в Інтернеті, однак дещо повільно доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують.

      "Україна нині виробляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски до місцевих аптек", – зазначив глава МОЗ Максим Степанов.

      У відповідь Зеленський доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж та закупити їм маски за допомогою держструктур.

      як правильно носити маску
      Як носити маску під час епідемії / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні та Києві: головне

      • Станом на ранок 6 квітня в Україні підтвердили 1308 випадків захворювання на коронавірус. 28 осіб одужали, ще 37, на жаль, – померли.
      • Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • Для непоширення коронавірусу уряд запровадив карантин до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • З 6 квітня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Президент України Медицина Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Максим Степанов Володимир Зеленський Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Здоров'я
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