Недалеко от Гааги, что в Нидерландах, завершилось судебное заседание по делу сбития МН17 на Донбассе. Заседание началось 8 июня и продолжалось 7 часов. Следующее заседание запланировано уже на 9 июня.

По плану заседание должно проходить ежедневно с 8 июня по 3 июля. Однако пандемия коронавируса может внести определенные коррективы. Об этом сообщает "Укринформ".

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Из-за карантинных ограничений количество людей, которые могут находиться в суде, ограничили до 100 человек. На заседании присутствовали судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и представители СМИ.

Один из подозреваемых – Олег Пулатов – захотел участвовать в судебном процессе. Его будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Авиакатастрофа МН17: главное

17 июля 2014 года в небе над Донбассом с ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа. По информации следствия, ракету "Бук" привезли на оккупированный Донбасс . Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области.

. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.

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Как развивается рассмотрение дела

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс по делу МН17. США выступили с требованием наказать виновных в уничтожении авиалайнера. А родственники погибших в авиакатастрофе самолета рейса МН17 подают иски о компенсации.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение

бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову)

генерал-майору Сергею Дубинский (Хмурому) – командиру разведки "ДНР", офицеру ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе) – ветерану российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Первый блок заседаний по делу сбития МН17 состоялся 9 и 10 марта. Суд рассматривал такие вопросы: кто будет представлен в суде, готово к рассмотрению само дело и тому подобное.

Обвиняемым предъявляют обвинения по двум пунктам: уничтожение самолета, что привело к гибели 298 пассажиров, и убийство 298 человек.



Сбитие Boeing в цифрах / Инфографика 24 канала