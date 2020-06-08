Недалеко від Гааги, що у Нідерландах, завершилося судове засідання у справі збиття МН17 на Донбасі. Засідання почалося 8 червня і тривало 7 годин. Наступне засідання заплановане вже на 9 червня.

За планом засідання має відбуватися щодня з 8 червня по 3 липня. Однак пандемія коронавірусу може внести певні корективи. Про це повідомляє "Укрінформ".

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Через карантинні обмеження кількість людей, які можуть перебувати у суді, обмежили до 100 осіб. На засіданні були присутні судді, прокурори, адвокати, родичі загиблих і представники ЗМІ.

Один з підозрюваних – Олег Пулатов – захотів брати участь у судовому процесі. Його представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської фірми Sjöcrona Van Stigt.

Авіакатастрофа МН17: головне

17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.

авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу. За інформацією слідства, ракету "Бук" привезли на окупований Донбас . Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.

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Як розвивається розгляд справи

9 березня у Нідерландах почався судовий процес у справі МН17. США виступили з вимогою покарати винних у знищенні авіалайнера. А родичі загиблих в авіакатастрофі літака рейсу МН17 подають позови щодо компенсації.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення

колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);

генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому) – командиру розвідки "ДНР", офіцеру ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі) – ветерану російських ПДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Перший блок засідань у справі збиття МН17 відбувся 9 та 10 березня. Суд розглядав такі питання: хто буде представлений у суді, чи готова до розгляду сама справа тощо.

Обвинуваченим пред'являють обвинувачення за двома пунктами: знищення літака, що призвело до загибелі 298 пасажирів, і вбивство 298 людей.



Збиття Boeing у цифрах / Інфографіка 24 каналу