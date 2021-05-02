Вечером 1 мая в Очакове Николаевской области нашли мертвого мужчину, которого подозревали в покушении на убийство. Он был одет в военную форму.

На руках и шее мужчины были порезы. Предварительная причина смерти – самоубийство, но окончательную установит судебно-медицинская экспертиза.

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У погибшего нашли записку и оружие

Правоохранители обнаружили на месте происшествия нож и пистолет. Оружие направили на исследование. Кроме того, нашли записку со словами "Каждому по заслугам его. 50%".

Мужчину подозревали в покушении на убийство

Личность умершего установили. Им оказался 26-летний местный военнослужащий. Его подозревали в покушении на убийство другого военного. Это произошло 23 апреля во дворе дома по улице Сиреневой в Очакове.

Что известно об инциденте

Военному, который ехал на работу, выстрелили в голову. Раненого госпитализировали. Стрелок скрылся, поэтому полиция объявила план перехвата "Сирена". Затем злоумышленника объявили в розыск. По факту стрельбы открыли дело.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства.

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