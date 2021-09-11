11 сентября днепряне будут праздновать 245-й День города. Мы решили окунуться в историю, чтобы понять, как Днепр стал таким, каким мы все его знаем.

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Когда приняли решение создать новый город

Указ о создании Екатеринослава издали 22 января 1784 года. Город на реке Днепр должен был стать "третьей столицей" Российской империи (после Москвы и Санкт-Петербурга).

Однако официально его основали чуть позже – когда приехала Екатерина II, тогдашняя правительница империи. 9 мая 1787 года она заложила первый камень в строительство Преображенского собора.



Картина с императрицей Екатериной II / Фото взято из ресурса Pinterest

Губернские учреждения после этого располагались в старинном казацком городке Новые Кайдаки (сейчас часть Днепра). Однако впоследствии центр города начал постепенно "сползать" в низины реки. Историки считают, что это обусловлено трудностями водоснабжения.

Почему город не стал "третьей столицей"

От 1774 года здесь руководил губернатор Григорий Потемкин. Он отметился сильным желанием сделать город "третьей столицей". Однако этого оказалось недостаточно.

Когда губернатор и Екатерина II умерли, развитие города затормозилось. Также это объясняют нехваткой средств на развитие. Здесь на тот момент было лишь 1 крупное промышленное производство – суконная мануфактура, которую основали в 1794 году.

Портрет Григория Потемкина / Фото взято из Википедии

До 1796 года в Екатеринославе было только 11 каменных домов, а также 185 деревянных. Население же до 1804 года здесь составляло лишь 6 389 человек. Следует отметить, что в соседнем городе Новый Кайдак – было 239 деревянных домов и мазанок.

В том же году, когда делали пересчет зданий, город переименовали в Новороссийск. Это сделали по указу нового императора Павла.

Начало стремительного развития в XIX веке

Новое название не прошло проверку временем, поскольку уже в 1802 году вернули Екатеринослав. Население здесь продолжало постепенно увеличиваться.

В 1804 году город имел 6 389 жителей, а уже к 1853 году это количество составляло 13 011 человек. В 1838 году начали выпускать первое местное печатное издание – газету "Екатеринославские губернские ведомости".

Выпуск "Екатеринославских Губерских Ведомостей" / Фото "Днепр культура"

В 1862 году в Екатеринославе уже насчитали 315 каменных, а также 3 060 деревянных домов. Также увеличивалась и промышленность. Кроме суконной фабрики, здесь основали несколько заводов: кирпичный, чугунолитейный, свечной, мыловаренный, салотопный и кожаный.

Открытка с промышленным районом Екатеринослава / изображение Prodnepr

Создание Екатеринославской железной дороги

В 1873 году на левый берег Днепра в старинный Нижнеднепровск проложили железнодорожную ветку от Харькова через Синельниково.

Однако открытие железнодорожного моста через Днепр здесь состоялось лишь через 11 лет. Его впоследствии назвали Амурским мостом. Также тогда открыли вокзал в самом Екатеринославе (на правом берегу).

Амурский мост над Днепром / Фото "Наш город"

Это было достаточно важным моментом, потому что железная дорога связала Донбасс с Кривбассом. К концу века Екатеринославская железная дорога стала второй по протяженности в Российской империи.

Екатеринославская железная дорога / изображение "наш город"

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Приход иностранных инвестиций

Настоящим взрывом развития стало основание железорудных и угольных месторождений недалеко от поселения. Сначала предприниматели Российской империи не интересовались городом. Поэтому в 1881 году здешний предприниматель Александр Поль нашел инвесторов в Париже, которые вложили 5 миллионов франков в развитие Криворожского железно-рудного бассейна.

После этого Екатеринослав быстро стал объектом пристального внимания европейских магнатов. Впоследствии в городе и его окрестностях появилось несколько металлургических заводов, работающих по сей день. Екатеринославские предприятия в этот период начали выпускать десятки тысяч акций. Их очень хорошо воспринял рынок Европы.

Металлургический завод в Екатеринославе / Фото Livejournal Chipyo

Именно в этот период локомотивное депо Екатеринослава стало крупнейшим на юге империи. Тогда же в Екатеринославе бельгийские предприниматели запустили электрический трамвай, который был третьим на всей территории Российской империи. До этого такой транспорт можно было встретить только в Киеве и Нижнем Новгороде. Конечно, этот период характерен и тем, что в городе появились много общественных, культурных и образовательных учреждений.



Трамвай Екатеринослава / изображение "Наш город"

Мигранты, как залог роста

Следует отметить, что быстрому росту города также способствовало образование рабочих поселков возле заводов. В 1865 году в городе жили 22 816 человек, а уже в 1897 население выросло почти в 6 раз.

В рабочие поселки в основном поселялись мигранты. 42% горожан составляли россияне, 35% – евреи, а украинцами были только 16% екатеринославцев.

Значительное ухудшение положения работников

В XX веке бурное развитие города не останавливалось. К 1910 году здесь уже было 252 тысячи жителей. Однако экономический кризис 1900 – 1903 годов сильно ударил по промышленности города.

Положение рабочих тогда ухудшилось и сюда пришло начало активной политической жизни. Рабочие Екатеринослава 17 января 1905 года впервые объявили забастовки на производствах. Они это сделали в ответ на расстрел мирной демонстрации "пролетариата" в Санкт-Петербурге.

Протесты рабочих

20 июля того же года рабочие уже вышли на демонстрацию в поддержку восстания на броненосце "Потемкин". Эту акцию протеста разогнали полицаи. А за несколько месяцев, 10 октября, в городе началась крупнейшая забастовка.

Рабочие завода в Екатеринославе призывают к забастовке / Фото Textbooks

В тот день пропало электроснабжение, не выходили газеты, были закрыты магазины, учебные заведения, больницы, а также остановились заводы. На следующий день состоялись крупные демонстрации и баррикадные бои.

Для этого восстания вызвали даже военных. Они расстреляли многотысячную демонстрацию железнодорожников и рабочих заводов. Это спровоцировало и другие столкновения. Всего был убит 41 жителя Екатеринослава.

Годы Гражданской войны

Когда на территории Украины в 1917 году началась гражданская война, власть в Екатеринославе менялась 16 раз. Иногда город завоевывали одни и те же люди.

Разная власть в Екатеринославе

С 29 декабря 1917 года по 4 апреля 1918 года – большевики.

С 4 апреля по 18 ноября 1918 года – завоевали австро-немецкие войска и передали под управление Украинского государства Скоропадского.

С 18 ноября по 11 декабря 1918 года – "четырехвластие" (немецкие войска, петлюровцы, Добровольческая армия, большевики).

С 11 по 19 декабря 1918 года – немецкие войска, петлюровцы, большевики.

От 19 по 27 декабря 1918 года петлюровцы и большевики.

С 27 по 30 декабря 1918 года – бои за город между петлюровцами с одной стороны и большевиками и махновцами – с другой.

С 30 по 31 декабря 1918 года – махновцы.

От 31 декабря 1918 года по 23 декабря 1919 года петлюровцы.

С 23 по 27 января 1919 года – бои за город между петлюровцами с одной стороны и большевиками и махновцами – с другой.

От 27 января по 11 мая 1919 года махновцы и большевики.

С 12 по 15 мая 1919 года – банды атамана Григорьева.

С 15 мая по 29 июня 1919 года – большевики.

От 29 июня по 28 октября 1919 года Вооруженные силы Юга России.

С 28 октября по 9 ноября 1919 года – бои за город между махновцами и Вооруженными силами Юга России.

От 9 ноября по 8 декабря 1919 года махновцы.

От 8 по 30 декабря 1919 года Вооруженные силы Юга России.

Окончательный приход большевизма

После последнего захвата со стороны Вооруженных сил Юга России, туда зашли и большевики. Так началась история в составе новой империи – СССР. Город почти сразу превратился в основную базу металлургической промышленности страны.

Большевики заходят в город / Фото украинское время

В июле 1926 года Екатеринослав переименовали в Днепропетровск. Таким образом решили увековечить известного большевика Григория Петровского. Самое известное злодеяние этого человека – непосредственное участие в организации Голодомора 1932 – 1933 годов. В тот период от искусственно созданного голода умерли примерно 3,2 миллиона украинцев.

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Последствия Второй мировой войны

22 июня 1941 года началась советско-германская война. 25 августа того же года город оккупировали немецкие войска. Уже через неделю Днепропетровск стал центром Генерального округа рейхскомиссариата Украины. Советская армия сюда вернулась 25 октября 1943 года.

Днепропетровск во время войны и после нее / Фото Dnepr.info

Положение заводов после войны

Война принесла городу большие потери. Все заводы, которые перенесли на восток после начала боевых действий, удалось восстановить лишь в 1945 году.

Кроме восстановления дореволюционных и довоенных предприятий, здесь появились и новые. В частности, в 1944 году основали "Южный машиностроительный завод". Его в 1951 году перепрофилировали на серийный выпуск ракет.

С 60-х годов там начали производить не только военные ракеты, но и космические носители и другие аппараты. Благодаря сотрудничеству с днепропетровским проектным институтом, завод стал основой ракетно-космической отрасли СССР.

Ракету, которую произвели на "Южмаш", демонстрируют в Москве / Фото "Аргументы"

Также в городе создали:

Радиозавод.

Приднепровскую ТЭС.

Завод тяжелых прессов (1953-1955).

Шинный завод.

Трикотажная фабрика "Днепрянка".

Завод "Полимермаш".

Активизация строительства в советский период

Сначала после войны в городе восстанавливали разрушенные здания и строили только необходимое. Однако это изменилось в 1948 году, поскольку начали делать застройку центра города монументальными сооружениями. Это продолжалось примерно 7 – 9 лет. На правом берегу Днепра впоследствии сконструировали самую длинную в Европе набережную – имени Ленина (после декоммунизации – Сичеславская).

Сичеславская набережная в 60-е годы XX века / Фото Depo.ua

Также важным моментом было создание автомобильного моста № 2 (Новый мост). Его сдали в эксплуатацию в 1966 году и сооружение было тогда самой длинной переправой через реку Днепр.

Волны плановых застроек

В 60-х годах прошлого века была потребность в дешевом жилье, поэтому весь Днепропетровск заполонили "панельки" хрущевской застройки. В конце 1960 и начале 1970 годов в основном строили новые жилые массивы, высотой в 9 и 12 этажей. В 80-х годах уже возвели массивы "Левобережный-3", "Фрунзенский" и начали застраивать многоэтажками верх улицы Рабочей.

Строительство советской хрущевки / Фото Operkor.wordpress

В этот период в Днепропетровске спроектировали и много оригинальной архитектуры общественного назначения. В частности, Театр оперы и балета, драматический театр имени Шевченко и Дом архитектора.

В конце 80-х годов развитие постепенно приостановилось. Это произошло из-за прихода в СССР экономического кризиса. Однако продолжали достройку жилых массивов "Тополь-1" и "Левобережный-3".

Начало Независимости Украины

После распада СССР в городе значительно уменьшилось количество населения. Это объясняют не только ухудшением статистики рождаемости, но и стремительной миграцией в США и Израиль. Тенденция изменилась только в конце 90-х.

Тогда начался экономический рост, который обусловил запуск новой волны уже современной застройки города. Начали появляться не только многие торговые центры, но и жилые комплексы и другие сооружения. Именно это и сформировало ландшафт города, каким мы его знаем.

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Первые небоскребы страны

В частности, в 2003 году построили самые известные многоэтажки Днепра – жилой комплекс "Башни". Эти два величественных сооружения в центре города стали отправной точкой истории украинских небоскребов.

Днепровские небоскребы "Башни" / Фото "Покупон"

На момент строительства, они были самыми высокими архитектурными объектами Украины – 106 метров. Они и по сей день больше всего выделяются из всего, что есть в городе.

В 2008 году открыли главный стадион города – "Днепр-Арену". Его соорудили на месте бывшего стадиона "Металлург". Заказчиком этого строительства была футбольная команда "Днепр".

Трибуны "Днепр-Арены" / Фото из Википедии

Самые известные персоны из Днепропетровска

С начала 2000-х из предпринимательских кругов города вышли такие фигуры общегосударственного масштаба, как Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Андрей Мартынов, Виктор Пинчук, Юлия Тимошенко, Петр Лазаренко, Вадим Ермолаев, Валерий Шамотий и Сергей Тигипко.

Тоже стоит упомянуть, что с городом неразрывно связана многолетняя трудовая биография второго президента Украины Леонида Кучмы. Он был работником, а впоследствии и стал генеральным директором завода "Южмаш".

Как свергли местного Ленина

В 2013 – 2014 годах в Украине прошла Революция Достоинства. Конечно, это событие зацепило и Днепропетровск. 21 февраля 2014 года здесь снесли памятник Ленину, который стоял напротив Центрального универмага.

Свергнутый Ленин в центре Днепра / Фото Vgorode

Сперва постаменту подпилили ноги. Затем водитель автокрана задел и повалил Ильича. Буквы от постамента активисты отбивали топором. В этот момент в толпе ширились радостные возгласы.

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Декоммунизировали даже название

В 2015 году в Украине приняли закон об осуждении национал-социалистического, а также коммунистического тоталитарных режимов. Прежде всего запретили символику этих преступных режимов.

Кроме этого, в постановлении Верховного Совета говорилось о названиях улиц и городов, которые имеют идеологическую подоплеку СССР. 19 мая 2016 года приняли решение переименовать и Днепропетровск в нынешнее название – Днепр.

Также в бывшем Днепропетровске сменили 294 топонимов из Советского Союза. В частности, Набережная Ленина стала Сичеславской, проспект Петровского – Ивана Мазепы, а улицу Петровского переименовали в честь Андрея Сахарова.