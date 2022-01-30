Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Подписи против войны с Украиной в России
Источник: "Эхо Москвы"
В мире продолжают говорить о возможном вторжении России на территорию Украины. В то же время известные россияне начали собирать подписи против войны с Украиной.
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Собирают подписи ученые, писатели, журналисты, правозащитники. Они создали "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".
Позиция против вторжения в Украину
"Наша позиция очень проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, – аморальная, безответственная и преступная, не может вестись от имени народов России. Такая война не может иметь ни легитимных, ни моральных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны", – говорится в заявлении.
В ней подчеркнули, что война несет угрозу существованию самой России: "безумные действия политического руководства страны, которые толкают нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас становится его частью".
Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну,
– заверили активисты.
Заявление против войны с Украиной подписали
- актриса Лия Ахеджакова,
- режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев,
- писатель Виктор Шендерович,
- поэтесса Вероника Долина,
- музыкант Андрей Макаревич,
- историки Андрей Зубов, Борис Соколов,
- правозащитники Лев Пономарев, Зоя Светова, Светлана Ганнушкина.
- политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг.
Скандал с работницей "Рады"
Источник: телеграм Сергея Стерненко
Работница канала "Рада" Полина Шишкина оказалась в эпицентре скандала. Она заявила, что ненавидит украинский и принялась критиковать флаг.
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Ненавижу украинский язык, а флаг Украины – такой себе, могли бы дизайн лучше сделать,
– цинично заявила Шишкина.
Активист Сергей Стерненко рассказал, что на странице Шишкиной в соцсети указано, что девушка занимает должность ассистента главного редактора на государственном канале "Рада". Ранее она работала на пророссийском канале UkrLive, который принадлежал Нестору Шуфричу.
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Раненый боец на Донбассе
Источник: фейсбук штаба ООС
Российские наемники впервые за последние 3 дня сорвали перемирие на Донбассе. В результате вражеской атаки пострадал украинский защитник.
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С начала суток 30 января со стороны вооруженных формирований России зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В результате атаки боевиков один украинский защитник получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Благодаря усилиям бойцов ООС рубежи украинских подразделений остались прежними. Украинские подразделения контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.
ДТП на трассе Киев – Чоп
Источник: ГСЧС
Вблизи села Хватов (Заболотцевская ТГ) Золочевского района, на трассе Киев – Чоп в ночь на 30 января произошла авария с участием рейсового автобуса с пассажирами.
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В Департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 40 человек.
В результате ДТП получили телесные повреждения 14 человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения,
– уточнили в ОГА.
В полиции информируют, что среди травмированных 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из разных областей:
- Львовской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Черниговской;
- Киевской.
Пострадали три женщины: 23-летняя львовянка, 50-летняя жительница Полтавы и 47-летняя харьковчанка.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и инцидента. Кроме того, из-за ДТП открыли уголовное производство.
На трассе Киев – Чоп перевернулся рейсовый автобус / Фото полиции Львовщины