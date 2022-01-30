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Підписи проти війни з Україною у Росії
Джерело: "Эхо Москвы"
У світі продовжують говорити про можливе вторгнення Росії на територію України. Водночас відомі росіяни почали збирати підписи проти війни з Україною.
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Збирають підписи вчені, письменники, журналісти, правозахисники. Вони створили "Заяву прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві".
Позиція проти вторгнення в Україну
"Наша позиція дуже проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни, – аморальна, безвідповідальна та злочинна, не може вестись від імені народів Росії. Така війна не може мати ні легітимних, ні моральних цілей. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, крім категоричного неприйняття такої війни", – йдеться в заяві.
У ній наголосили, що війна несе загрозу існуванню самої Росії: "Божевільні дії політичного керівництва країни, які штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування у Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас стає його частиною".
Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то й зупинити війну,
– запевнили активісти.
Заяву проти війни з Україною підписали
- акторка Лія Ахеджакова,
- режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв,
- письменник Віктор Шендерович,
- поетеса Вероніка Доліна,
- музикант Андрій Макаревич,
- історики Андрій Зубов, Борис Соколов,
- правозахисники Лев Пономарьов, Зоя Свєтова, Світлана Ганнушкіна.
- політики Григорій Явлинський, Лев Шлосберг.
- Олександра Буганова – у Подокалицівці,
- Леоніда Черника – в Каховці,
- Артема Левківського – в Олешках.
Попрощатися із нацгвардійцями прийшли близькі, родичі, друзі та колеги по службі, а також сотні місцевих жителів. Військовослужбовців поховали у населених пунктах, де вони народилися та виросли, де проживають їхні батьки.
На Херсонщині попрощалися зі загиблими нацгвардійцями: Фото Нацгвардії
Поранений боєць на Донбасі
Джерело: фейсбук штабу ООС
Російські найманці вперше за останні 3 доби зірвали перемир'я на Донбасі. У результаті ворожої атаки постраждав український захисник.
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Від початку доби 30 січня зі сторони збройних формувань Росії зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У результаті атаки бойовиків один український захисник отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої важкості.
Завдяки зусиллям бійців ООС рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії.
ДТП на трасі Київ – Чоп
Джерело: ДСНС
Поблизу села Хватів (Заболотцівська ТГ) Золочівського району, на трасі Київ – Чоп у ніч на 30 січня сталася аварія за участі рейсового автобуса з пасажирами.
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У Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА уточнили, що водій автобуса не впорався з керуванням, з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. На момент аварії у салоні перебували 40 людей.
Унаслідок ДТП зазнали тілесних ушкоджень 14 осіб, яких із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів,
– уточнили в ОДА.
У поліції інформують, що серед травмованих 11 чоловіків віком від 24 до 56 років з різних областей:
- Львівської;
- Харківської;
- Сумської;
- Полтавської;
- Чернігівської;
- Київської.
Постраждали три жінки: 23-річна львів'янка, 50-річна жителька Полтави та 47-річна харків'янка.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та інциденту. Крім того, через ДТП відкрили кримінальне провадження.
На трасі Київ – Чоп перекинувся рейсовий автобус / Фото поліції Львівщини