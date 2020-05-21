Новости о коронавирусе 21 мая: судьба карантина во Львове, открытие аэропортов Италии

В Украине уже 19 706 случаев коронавируса. Во Львове могут не ослабить карантин. Железнодорожное сообщение планируют восстановить с 1 июня. В мире более 5 миллионов случаев COVID-19. Италия открывает аэропорты. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 21 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 21 мая в Украине зафиксировали 19 706 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки – 476 новых инфицированных.

Читайте также В Украине официально утвердили ИФА-тестирование на антитела к COVID-19

С начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 6 227 пациентов. К сожалению, от болезни умерли 579 человек, из них – 15 за прошедшие сутки.

Главное о распространении коронавируса

В течение 20 мая больше всего новых больных обнаружили в Ровненской (+70) и Черновицкой областях (+46) и в Киеве (+65). Буковина, откуда в Украине началась вспышка коронавируса, продолжает лидировать по количеству инфицированных (2 842 человека), на второй позиции держится столица – 2 475 пациентов. В тройке лидеров также Киевская область, где подтвердили 1 387 заражений COVID-19. Многие больные находятся также в Ровненской (1 287) и Ивано-Франковской (1 274) областях. С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 3 833 медработников, за последние сутки заболели еще 76 человек. Из них 701 находится на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 22 медика подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. От осложнений, вызванных коронавирусом, к сожалению, умерли 28 медицинских работников. Уже выздоровели от COVID-19 1 617 медицинских работников. В Вооруженных силах Украины COVID-19 пока болеют 48 человек. Двое пациентов умерли, однако 82 военным удалось выздороветь.

Распространение коронавируса в Украине по областям

Винницкая область – 788 случаев;

Волынская область – 698 случаев;

Днепропетровская область – 856 случаев;

Донецкая область – 138 случаев;

Житомирская область – 589 случаев;

Закарпатская область – 964 случая;

Запорожская область – 398 случаев;

Ивано-Франковская область – 1 257 случаев;

Кировоградская область – 455 случаев;

г. Киев – 2 475 случаев;

Киевская область – 1 316 случаев;

Львовская область – 1 175 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Николаевская область – 274 случая;

Одесская область – 806 случаев;

Полтавская область – 266 случаев;

Ровненская область – 1 287 случаев;

Сумская область – 165 случаев;

Тернопольская область – 1 098 случаев;

Харьковская область – 851 случай;

Херсонская область – 173 случая;

Хмельницкая область – 294 случая;

Черновицкая область – 2 842 случая;

Черкасская область – 381 случай;

Черниговская область – 117 случаев.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Ослабление карантина в Киеве

После 22 мая в Киеве начнется следующий этап ослабления карантина. В столице заработают спортивные учреждения, рынки, магазины. В то же время торгово-развлекательные центры будут закрыты до восстановления работы метро. Наземный транспорт заработает с 23 мая. Детские сады возобновят работу в Киеве с 1 июня. В целом по всей Украине они откроются на неделю раньше – 25 мая.

Обратите внимание Можно ли заразиться от людей, которые после выздоровления повторно получили положительные тесты на COVID-19

Снимут ли некоторые ограничения во Львове

Для ослабления ограничений во Львове пока мало оснований, если учитывать обнародованные правительством критерии "адаптивного карантина". Однако и усиливать карантин в столице Галичины не будут. Вероятное ослабление карантина подробно обсудит городской штаб по вопросам коронавируса.

Сложная ситуация на Буковине

На Буковине эпидемиологическая ситуация с коронавирусом – самая сложная в Украине. Туда поехали министр здравоохранения Максим Степанов вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и министром Кабмина Олегом Немчиновым.

Восстановление железнодорожного сообщения

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство готовится к восстановлению железнодорожного сообщения с 1 июня 2020 года. Однако пока это касается только внутреннего сообщения. Когда смогут восстановить международные пассажирские перевозки, неизвестно.

Ослабление карантина с 22 мая / инфографика 24 канала

Как будут работать старшие педагоги

В Министерстве образования заявили, что педагоги старшего возраста находятся в группе риска из-за коронавируса. Поэтому они будут иметь гибкий рабочий график после возобновления занятий. На зарплату это не повлияет.

Потери экономики из-за карантина

В Киевской школе экономики оценили потери Украины от введения карантина в 53,5 миллиарда долларов. В то же время там считают, что без введения карантина потери могли быть еще больше.

Новости о коронавирусе в мире за 21 мая

Главное о коронавирусе в мире

По состоянию на 21 мая в мире уже 5 119 299 человек заболели коронавирусом. Умерли, к сожалению, 330 402 пациента. Выздороветь удалось 2 043 137 людям.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 594 715

Россия – 317 554

Бразилия – 294 152

Испания – 279 524

Великобритания – 248 293

Узнайте больше Коронавирус в России: больных в более 16 раз больше, чем в Украине

Обещания Великобритании по поводу вакцины

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что сможет сделать первую партию в 30 миллионов доз вакцины против коронавируса уже в сентябре 2020 года.

Вспышка коронавируса после похорон в РФ

В российской Адыгеи после похорон 155 человек заразились COVID-19. Сначала госпитализировали одного человека. Однако до 20 мая количество больных значительно увеличилось.

Досрочное освобождение адвоката Трампа

В США из тюрьмы досрочно выпустили Майкла Коэна – бывшего адвоката президента Дональда Трампа. Причина – эпидемия коронавируса и крупная вспышка в колонии, где он отбывал наказание.

К теме ЕС хочет поскорее восстановить туризм в Европе: подробности

Открытие аэропортов в Италии

Италия, которую COVID-19 поразил первой в Европе, открывает свои аэропорты с 3 июня. Тогда же вновь будут разрешены межрегиональные и международные перевозки.

Восстановление туризма в Греции

Греция официально начнет туристический сезон 15 июня 2020 года. Международное авиасообщение во всех направлениях восстановят с июля.

Риски для Африки

Африка рискует столкнуться с новой волной голода и нападений террористов из-за пандемии коронавируса, что не добавит стабильности континенту.