Новини про коронавірус 21 травня: доля карантину у Львові, відкриття аеропортів Італії

В Україні вже 19 706 випадків коронавірусу. У Львові можуть не послабити карантин. Залізничне сполучення планують відновити з 1 червня. У світі понад 5 мільйонів випадків COVID-19. Італія відкриває аеропорти. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 травня.

Новини про коронавірус в Україні 21 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 21 травня в Україні зафіксували 19 706 випадків зараження коронавірусом. За попередню добу – 476 нових інфікованих.

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Від початку епідемії від COVID-19 одужали 6 227 пацієнтів. На жаль, від недуги померли 579 людей, з них – 15 за минулу добу.

Головне про поширення коронавірусу

Протягом 20 травня найбільше нових хворих виявили у Рівненській (+70) та Чернівецькій областях (+46) та в Києві (+65).

Буковина, звідки в Україні розпочався спалах коронавірусу, продовжує лідирувати за кількістю інфікованих ( 2 842 людей ), на другій позиції тримається столиця – 2 475 пацієнтів. Серед трійки лідерів також Київська область, де підтвердили 1 387 заражень COVID-19. Багато хворих також у Рівненській (1 287) та Івано-Франківській (1 274 ) областях.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 3 833 медпрацівників, за останню добу захворіли ще 76 людей. З них 701 перебуває на госпіталізації, решта – на амбулаторному лікуванні. Крім того, 22 медики підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, на жаль, померли 28 медичних працівників. Вже одужали від COVID-19 1 6 17 медичних працівники.

У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 48 людей. Двоє пацієнтів померли, однак 82 військовим вдалося одужати.

Поширення коронавірусу в Україні за областями

Вінницька область – 788 випадків;

Волинська область – 698 випадків;

Дніпропетровська область – 856 випадків;

Донецька область – 138 випадків;

Житомирська область – 589 випадків;

Закарпатська область – 964 випадки;

Запорізька область – 398 випадків;

Івано-Франківська область – 1257 випадків;

Кіровоградська область – 455 випадків;

Київ – 2475 випадків;

Київська область – 1316 випадків;

Львівська область – 1175 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Миколаївська область – 274 випадки;

Одеська область – 806 випадків;

Полтавська область – 266 випадків;

Рівненська область – 1287 випадків;

Сумська область – 165 випадки;

Тернопільська область – 1098 випадків;

Харківська область – 851 випадок;

Херсонська область – 173 випадки;

Хмельницька область – 294 випадки;

Чернівецька область – 2842 випадки;

Черкаська область – 381 випадок;

Чернігівська область – 117 випадків.

Головні новини про коронавірус в Україні

Послаблення карантину у Києві

Після 22 травня в Києві розпочнеться наступний етап послаблення карантину. У столиці запрацюють спортивні заклади, ринки, магазини. Водночас торговельно-розважальні центри будуть закриті до відновлення роботи метро. Щодо наземного транспорту, то він запрацює з 23 травня. Дитячі садки відновлять роботу у Києві з 1 червня. Загалом по всій Україні вони відкриються на тиждень раніше – 25 травня.

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Чи знімуть деякі обмеження у Львові

Для послаблення обмежень у Львові наразі мало підстав, якщо зважати на оприлюднені урядом критерії "адаптивного карантину". Однак і посилювати карантин у столиці Галичини не будуть. Ймовірне послаблення карантину детально обговорить міський штаб з питань коронавірусу.

Складна ситуація на Буковині

На Буковині епідеміологічна ситуація з коронавірусом – найскладніша в Україні. Туди поїхали міністр охорони здоров'я Максим Степанов разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та міністром Кабміну Олегом Немчіновим.

Відновлення залізничного сполучення

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд готується до відновлення залізничного сполучення з 1 червня 2020 року. Однак наразі це стосується тільки внутрішнього сполучення. Коли зможуть відновити міжнародні пасажирські перевезення, невідомо.



Послаблення карантину з 22 травня / інфографіка 24 каналу

Як працюватимуть літні педагоги

В Міністерстві освіти заявили, що педагоги старшого віку перебувають в групі ризику через коронавірус. Тому вони матимуть гнучкий робочий графік після відновлення занять. На зарплату це не вплине.

Втрати економіки через карантин

У Київській школі економіки оцінили втрати України від запровадження карантину у 53,5 мільярда доларів. Водночас там вважають, що без запровадження карантину втрати могли бути ще більшими.

Новини про коронавірус у світі за 21 травня

Головне про коронавірус у світі

Станом на 21 травня у світі вже 5 119 299 людей захворіли на коронавірус. Померли, на жаль, 330 402 пацієнтів. Одужати вдалося 2 043 137 людям.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 594 715

Росія – 317 554

Бразилія – 294 152

Іспанія – 279 524

Велика Британія – 248 293

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Обіцянки Британії щодо вакцини

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що зможе зробити першу партію у 30 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу вже у вересні 2020 року.

Спалах коронавірус після похорону у РФ

У російській Адигеї після похорону 155 людей заразилися COVID-19. Спершу госпіталізували одну людину. Однак до 20 травня кількість хворих значно збільшилася.

Дострокове звільнення адвоката Трампа

У США з в'язниці достроково випустили Майкла Коена – колишнього адвоката президента Дональда Трампа. Причина – епідемія коронавірусу та великий спалах у колонії, де той відбував покарання.

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Відкриття аеропортів в Італії

Італія, яку COVID-19 вразив першою у Європі, відкриває свої аеропорти з 3 червня. Тоді ж знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення.

Відновлення туризму у Греції

Греція офіційно розпочне туристичний сезон 15 червня 2020 року. Міжнародне авіасполучення на всіх напрямках відновлять з липня.

Ризики для Африки

Африка ризикує зіткнутися з новою хвилею голоду та нападів терористів через пандемію коронавірусу, яка не додасть стабільності континенту.