Новини про коронавірус 21 травня: доля карантину у Львові, відкриття аеропортів Італії
В Україні вже 19 706 випадків коронавірусу. У Львові можуть не послабити карантин. Залізничне сполучення планують відновити з 1 червня. У світі понад 5 мільйонів випадків COVID-19. Італія відкриває аеропорти. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 травня.
Новини про коронавірус в Україні 21 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
Станом на 21 травня в Україні зафіксували 19 706 випадків зараження коронавірусом. За попередню добу – 476 нових інфікованих.
Читайте також В Україні офіційно затвердили ІФА-тестування на антитіла до COVID-19
Від початку епідемії від COVID-19 одужали 6 227 пацієнтів. На жаль, від недуги померли 579 людей, з них – 15 за минулу добу.
Головне про поширення коронавірусу
Поширення коронавірусу в Україні за областями
- Вінницька область – 788 випадків;
- Волинська область – 698 випадків;
- Дніпропетровська область – 856 випадків;
- Донецька область – 138 випадків;
- Житомирська область – 589 випадків;
- Закарпатська область – 964 випадки;
- Запорізька область – 398 випадків;
- Івано-Франківська область – 1257 випадків;
- Кіровоградська область – 455 випадків;
- Київ – 2475 випадків;
- Київська область – 1316 випадків;
- Львівська область – 1175 випадків;
- Луганська область – 43 випадки;
- Миколаївська область – 274 випадки;
- Одеська область – 806 випадків;
- Полтавська область – 266 випадків;
- Рівненська область – 1287 випадків;
- Сумська область – 165 випадки;
- Тернопільська область – 1098 випадків;
- Харківська область – 851 випадок;
- Херсонська область – 173 випадки;
- Хмельницька область – 294 випадки;
- Чернівецька область – 2842 випадки;
- Черкаська область – 381 випадок;
- Чернігівська область – 117 випадків.
Головні новини про коронавірус в Україні
Послаблення карантину у Києві
Після 22 травня в Києві розпочнеться наступний етап послаблення карантину. У столиці запрацюють спортивні заклади, ринки, магазини. Водночас торговельно-розважальні центри будуть закриті до відновлення роботи метро. Щодо наземного транспорту, то він запрацює з 23 травня. Дитячі садки відновлять роботу у Києві з 1 червня. Загалом по всій Україні вони відкриються на тиждень раніше – 25 травня.
Зверніть увагу Чи можна заразитися від людей, які після одужання повторно отримали позитивні тести на COVID-19
Чи знімуть деякі обмеження у Львові
Для послаблення обмежень у Львові наразі мало підстав, якщо зважати на оприлюднені урядом критерії "адаптивного карантину". Однак і посилювати карантин у столиці Галичини не будуть. Ймовірне послаблення карантину детально обговорить міський штаб з питань коронавірусу.
Складна ситуація на Буковині
На Буковині епідеміологічна ситуація з коронавірусом – найскладніша в Україні. Туди поїхали міністр охорони здоров'я Максим Степанов разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та міністром Кабміну Олегом Немчіновим.
Відновлення залізничного сполучення
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд готується до відновлення залізничного сполучення з 1 червня 2020 року. Однак наразі це стосується тільки внутрішнього сполучення. Коли зможуть відновити міжнародні пасажирські перевезення, невідомо.
Послаблення карантину з 22 травня / інфографіка 24 каналу
Як працюватимуть літні педагоги
В Міністерстві освіти заявили, що педагоги старшого віку перебувають в групі ризику через коронавірус. Тому вони матимуть гнучкий робочий графік після відновлення занять. На зарплату це не вплине.
Втрати економіки через карантин
У Київській школі економіки оцінили втрати України від запровадження карантину у 53,5 мільярда доларів. Водночас там вважають, що без запровадження карантину втрати могли бути ще більшими.
Новини про коронавірус у світі за 21 травня
Головне про коронавірус у світі
Станом на 21 травня у світі вже 5 119 299 людей захворіли на коронавірус. Померли, на жаль, 330 402 пацієнтів. Одужати вдалося 2 043 137 людям.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 1 594 715
- Росія – 317 554
- Бразилія – 294 152
- Іспанія – 279 524
- Велика Британія – 248 293
Дізнайтесь більше Коронавірус в Росії: хворих у понад 16 разів більше, ніж в Україні
Обіцянки Британії щодо вакцини
Британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що зможе зробити першу партію у 30 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу вже у вересні 2020 року.
Спалах коронавірус після похорону у РФ
У російській Адигеї після похорону 155 людей заразилися COVID-19. Спершу госпіталізували одну людину. Однак до 20 травня кількість хворих значно збільшилася.
Дострокове звільнення адвоката Трампа
У США з в'язниці достроково випустили Майкла Коена – колишнього адвоката президента Дональда Трампа. Причина – епідемія коронавірусу та великий спалах у колонії, де той відбував покарання.
До теми ЄС хоче якнайшвидше відновити туризм у Європі: подробиці
Відкриття аеропортів в Італії
Італія, яку COVID-19 вразив першою у Європі, відкриває свої аеропорти з 3 червня. Тоді ж знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення.
Відновлення туризму у Греції
Греція офіційно розпочне туристичний сезон 15 червня 2020 року. Міжнародне авіасполучення на всіх напрямках відновлять з липня.
Ризики для Африки
Африка ризикує зіткнутися з новою хвилею голоду та нападів терористів через пандемію коронавірусу, яка не додасть стабільності континенту.