Из-за его действий жизни потеряли 5 человек, как заявили в полиции. Впрочем, о личности нападавшего все еще ничего не рассказывают.
Здесь начало истории Неизвестный в Норвегии застрелил людей из лука: его задержала полиция
Новые подробности стрельбы в Норвегии
Полиция Норвегии сообщила, что в результате стрельбы 13 октября в городке Конгсберг погибли 5 человек. Также есть 2 раненых – среди них и правоохранитель.
Я не могу раскрывать возраст и пол убитых. Вернемся к этому позже. Родственникам, насколько мне известно, сообщили,
– заявил представитель полиции Эйвинд Аас.
Терактом нападение правоохранители также пока назвать не готовы. Как и сообщить какие-то данные о личности нападавшего, кроме возраста – 30 лет.
- Того задержали (он действовал якобы сам), но, по словам Ааса, еще не допросили.
- Поэтому о мотивации мужчины пока ничего не известно.
Уместно напомнить, что в Украине нападение с применением стрел также недавно было. 19-летняя девушка 6 сентября ходила по школе с арбалетом и стреляла в случайных учеников и учителей. К счастью, тогда никто не погиб.
А вот у норвежцев еще крепка в памяти трагедия 2011 года, когда Андреас Брейвик убил 77 человек.