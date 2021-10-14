Из-за его действий жизни потеряли 5 человек, как заявили в полиции. Впрочем, о личности нападавшего все еще ничего не рассказывают.

Здесь начало истории Неизвестный в Норвегии застрелил людей из лука: его задержала полиция

Новые подробности стрельбы в Норвегии

Полиция Норвегии сообщила, что в результате стрельбы 13 октября в городке Конгсберг погибли 5 человек. Также есть 2 раненых – среди них и правоохранитель.

Я не могу раскрывать возраст и пол убитых. Вернемся к этому позже. Родственникам, насколько мне известно, сообщили,

– заявил представитель полиции Эйвинд Аас.

Терактом нападение правоохранители также пока назвать не готовы. Как и сообщить какие-то данные о личности нападавшего, кроме возраста – 30 лет.

Того задержали (он действовал якобы сам), но, по словам Ааса, еще не допросили.

Поэтому о мотивации мужчины пока ничего не известно.

Важный нюанс: норвежские силовики уверяют, что напавший – гражданин Дании, который, впрочем, жил именно в Конгсберге.

Уместно напомнить, что в Украине нападение с применением стрел также недавно было. 19-летняя девушка 6 сентября ходила по школе с арбалетом и стреляла в случайных учеников и учителей. К счастью, тогда никто не погиб.