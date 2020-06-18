В основном законе государства – Конституции Украины – закреплена роль президента как главы государства. И эта позиция не принадлежит ни к законодательной, ни к исполнительной ветви власти. Его полномочия очень ограничены и широки одновременно. Но, по мнению, одного из авторов Конституции Романа Бессмертного, Украина, как государство, постоянно развивается, поэтому и Конституция должна обновляться.

В эфире программы "Есть вопросы" на 24 канале он заметил, что говорится о постоянном кризисе государственного управления. Корень которого сидит в слабости государственных институтов, которые не могут сформировать профессиональный аппарат.

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Роман Бессмертный вспомнил, что на уровне 2006 – 2007 годов речь шла о введении серьезной государственной службы, которая была фактически непоколебимой. После тех событий, с приходом Януковича, Украинское государство в его институтах было разрушено.

Государственную систему надо обновить, прежде всего изменив Конституцию,

– подчеркнул он.

По мнению политика, Украине давно нужно было:

усиливать роль представительной демократии;

усиливать парламентскую составляющую;

переходить на двухпалатный парламент;

поднимать роль местного самоуправления, передавать ему полномочия и ресурсы.

Это дало бы возможность государству выполнять свои функции, и людям получать услуги от местных органов власти. По его словам, есть 3 важные проблемы в Украине: война, эпидемия, кризис.

Однако действующие руководители и государственные институты их решают так, что часто местные проблемы решает центральная власть. В то же время представительные органы почему-то занимаются внешней политикой.

Роман Бессмертный отметил, что также в Украине нуждаются в решениях такие ключевые неотложные факторы:

организация государственной власти;

институциональная слабость,

профессиональная неспособность.

Следовательно, эти 3 вещи полностью связаны между собой.

Он также пояснил, что в государстве постоянно должна работать конституционная комиссия, которая будет мониторить ситуацию. И предлагать принимать решения не для себя и под себя, а для следующего президента, для следующего созыва парламента.

О президентской модели государства

Роман Бессмертный рассказал, что при создании Конституции Украины, рассматривались все варианты. В частности, модель парламентской, президентской, смешанной республики.

"Тогда, находясь в условиях становления государства, доверие к позиции человека было намного больше, чем отсутствие институтов, которые бы защищали суверенитет или территориальную целостность", – пояснил он.

По его словам, в 1994 – 1996 годах не было вопросов по этому поводу. Потому что ответ лежал на поверхности. В день принятия Конституции, когда президент Леонид Кучма зашел в зал, он сказал: "Украина состоялась".

Подписание Конституционного договора / Фото из открытых источников

Один из авторов основного закона государства вспомнил, что на момент принятия Конституции подавляющее большинство депутатов Верховной Рады были убеждены, что становление государства связано с институтом президента. Они рассматривали пост президента в качестве гарантии того, что Украина состоится.

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"Очень хорошо помню свои внутренние ощущения до момента принятия Конституции, когда ты приходил в зал ВР работать, и в тебе все время существовала тревога – до вечера этот зал сохранит ли Украину как государство", – отметил Роман Бессмертный.

Политик объяснил, что тогда из 450 нардепов только 72 представляли то, что тогда называлось национально-демократический политический лагерь.

Остальные все время блуждали во тьме и были возвращены лицом к Москве,

– подчеркнул он.

И отметил, что для тех политических сил, которые он представлял, надежда на президента как на лицо, которое могло бы вести корабль, который монтировался под движения, это была бы гарантия того, что суверенитет будет обеспечен.

По словам одного из авторов Конституции, один из основателей Украинского государства Иван Плющ сказал сакраментальную фразу: "Во что смешанное намного хуже, чем чистое".

"Это касается в том числе и таких вещей, как избирательные системы: мажоритарно-пропорциональной и моделей государства, вроде президентско-парламентской", – рассказал Роман Бессмертный.

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