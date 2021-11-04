Мовиться про суд, який ухвалює ключові для країни рішення і безпосередньо впливає на наше з вами життя. У ньому розглядають справи, в яких громадяни розв'язують суперечку з державою.

Обратите внимание Рада планирует лишить ОАСК права отменять решения Кабмина

Якими справами оскандалився ОАСК

Рішення в ОАСК часто виносили у збиток державі і на користь впливових бізнесменів та політиків. Наприклад, Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною. Позов до суду подав колишній власник банку Ігор Коломойський.

Або ж саме Окружний адміністративний суд закрив так звану справу рюкзаків Авакова. Історію про закупівлю рюкзаків для армії за ціною в понад 5 разів вище за собівартість, що завдало державі збитків на 14 мільйонів гривень.

Це гроші вкрадені у нас з вами. До нас залізли в кишеню, а потім сказали, що жодних порушень не було.

ОАСК – це орган, суддів якого підозрюють не тільки в незаконному збагаченні, а й у спробах захопити владу в країні. Зокрема, очільника ОАСК Павла Вовка, якого детективи звинувачували у спробах впливати на рішення Конституційного Суду, Вищої ради правосуддя і різних міністерств.

Не пропустите Глава ОАСК Вовк устроил громкое празднование со скандальными судьями

Міцнішали судді ОАСК завдяки підтримці чи мовчазному невтручанню у справи суду в часи Віктора Януковича та Петра Порошенка. Як самі характеризували себе судді під час розмови, запис котрого потрапив у руки антикорупційних органів: вони єдиний суд, який пережив їх двох. І залишився не ліквідований і нереформований.

В ОАСК заберуть частину повноважень

Нині ж після остаточного ухвалення президентського законопроєкту в Окружного адміністративного суду заберуть частину повноважень. Що в цьому для нас хорошого? Все дуже просто, якщо розкласти по поличках. У судах є три інстанції:

спочатку громадяни звертаються в окружні адміністративні суди – це перша інстанція;

їхнє рішення можна оскаржити в апеляційних судах – і це вже друга інстанція;

але буває так, що справу можуть ще розглянути у найвищій інстанції – у Верховному суді.

Читайте также Взятки и помощь убийце: судьи принимают произвольные решения с поддержкой ВСП

Верховний суд включає в себе Верховну палату і Касаційні суди. Касаційні суди зазвичай є останньою інстанцією для більшості типових справ. Вони зазвичай розв'язують важливі для держави питання.

Так от, тепер після ухвалення документу справи ОАСК передадуть до Касаційного суду, як до першої інстанції. А у разі необхідності апеляції до другої – у Велику палату Верховного суду.

Цей законопроєкт має зламати монополію Окружного адміністративного суду, який абсолютно втратив авторитет. Справи перейдуть до суддів, до яких вищі вимоги.

Тож, це однозначно позитивний крок для нас із вами, але не все так однозначно. Попереду ще друге читання закону у парламенті, тож від правок можна очікувати чого завгодно.

Повний випуск програми "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео