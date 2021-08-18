Инцидент произошел 17 августа в провинции Тахар, расположенной на северо-востоке Афганистана. Трагические кадры разлетелись в сети.

Читайте также Требуют равноправия:: в Афганистане женщины едва ли не впервые вышли на протест – видео акции

Талибы убили женщину на глазах у села

Боевики "Талибана", несмотря на обещания радикального движения с уважением относиться к женщинам, убили одну из них на глазах у всего села. Местную жительницу застрелили за нарушение законов шариата.

На обнародованном фото женщина лежит в луже крови, а вокруг нее сидят родители и другие жители поселка.

Детали происшествия неизвестны. Однако очевидцы рассказали, что погибшая вышла на улицу без паранджи, чем и нарушила законы ислама.

Также издание сообщает, что талибы установили контрольно-пропускные пункты по всему Кабулу и бьют людей, которые пытаются добраться до аэропорта и выехать из Афганистана.



Талибы застрелили женщину на улице / Фото Fox News

Важно! Ранее стало известно, что 15 боевиков "Талибана" до смерти избили многодетную мать, которая отказалась готовить им еду, потому что не имела из чего.

Отношение к женщинам: что обещали талибы

Когда движение "Талибан" в последний раз было у власти, к женщинам относились очень жестоко и пренебрежительно. Им запрещали выходить на улицу без мужчин, носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи, ходить на работу, лечиться у медиков-мужчин и даже громко смеяться.

На этот раз талибы, захватив страну, заверили, что позволят женщинам учиться в университетах и устраиваться на работу. Они не потребуют, чтобы афганки носили паранджу, достаточно будет платка.

17 августа на местном телевидении Афганистана даже транслировали передачи с участием женщин. Правда, все были в хиджабах, в том числе и западные корреспондентки.

Кроме того, террористы позволили женщинам провести протест за свои права.

Обратите внимание Россия вернула талибам бежавшую от насильственной женитьбы афганку