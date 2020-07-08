Брокколи – капуста, идеальная во всех отношениях. Она вкусная, низкокалорийная, отлично переносит заморозку, не требует длительного приготовления и, что самое важное – очень полезная.

У чому користь броколі?

Складно собі уявити збалансоване харчування без броколі. В овочі велика кількість вітаміну В9 (фолієвої кислоти), С і β-каротину. Серед інших капуст броколі – лідер за вмістом вітаміну С. В ній його аж 89 мг, для порівняння: у білокачанної – всього 45 мг.

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Також в броколі багато клітковини, що гарантує швидке насичення продуктом. У броколі клітковина різних видів – целюлоза, пектин, лігнін. Вони допомагають боротися із закрепами, полегшують роботу кишечника і захищають його від онкологічних захворювань.

Калорійність броколі – всього 34 ккал/100 г, що досить мало. Це дає можливість без шкоди для фігури поєднувати цю смачну капусту з м'ясом або рибою.

Особливої уваги заслуговує броколі, в тому числі завдяки підвищеному вмісту біоактивних сполук: сульфорафану, індолу, ізотіоцінатів. Саме вони надають капусті специфічний аромат. Ці сполуки, потрапивши в організм, стимулюють вироблення ферментів, необхідних для детоксикації організму, виведення токсинів і канцерогенів. Корисно знати, що в броколі та в цвітній капусті їх рівень особливо високий в порівнянні з іншими видами.

Про важливість сульфорафану

Сульфорафан має потужну протиракову дію. Природно, що одне тільки харчування, що містить ці сполуки, не врятує при наявності пухлин. Але додавання капусти в свій раціон хоча б пару разів на тиждень може стати одним з важливих засобів профілактики.

Сира броколі містить також специфічний білок, здатний зв'язувати сірку і тим самим інактивувати певну кількість цінного сульфорафана. Саме тому броколі в сирому вигляді – це не так корисно, як багато хто думає. Її не можна переварювати, від цього вона стане несмачною і втратить більшу частину вітамінів та інших корисних речовин.

Який найкраще готувати броколі?

Їсти її напівсирою – кращий і практичний спосіб приготування, наприклад, варіння на пару протягом 3-4 хвилин, коли броколі залишається напівсирою, хрусткою і смачною.

Ще один відмінний спосіб насолодитися смаком капусти – бланшування. Потрібно довести воду до кипіння, опустити в неї овочі на 30-60 секунд (щоб вони стали м'якими) і відразу ж перекласти їх в крижану воду для зупинки процесу приготування. Такий спосіб зберігає яскравий колір овочів і робить їх смачнішими.

Броколі краще тримати в холодильнику, а на зиму зберігати в замороженому вигляді.

Важливо!



Слід пам'ятати, що є протипоказання. Порції капусти броколі, брюссельської, кольорової та інших хрестоцвітних можуть негативно позначитися на здоров'ї людей з порушеною функцією щитоподібної залози (при гіпотиреозі). Ізотіоцінати, що містяться в броколі стримують засвоєння йоду, а це посилить його дефіцит в організмі.

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