Обязательно добавьте в рацион: почему надо есть брокколи
Брокколи – капуста, идеальная во всех отношениях. Она вкусная, низкокалорийная, отлично переносит заморозку, не требует длительного приготовления и, что самое важное – очень полезная.
У чому користь броколі?
Складно собі уявити збалансоване харчування без броколі. В овочі велика кількість вітаміну В9 (фолієвої кислоти), С і β-каротину. Серед інших капуст броколі – лідер за вмістом вітаміну С. В ній його аж 89 мг, для порівняння: у білокачанної – всього 45 мг.
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Також в броколі багато клітковини, що гарантує швидке насичення продуктом. У броколі клітковина різних видів – целюлоза, пектин, лігнін. Вони допомагають боротися із закрепами, полегшують роботу кишечника і захищають його від онкологічних захворювань.
Калорійність броколі – всього 34 ккал/100 г, що досить мало. Це дає можливість без шкоди для фігури поєднувати цю смачну капусту з м'ясом або рибою.
Особливої уваги заслуговує броколі, в тому числі завдяки підвищеному вмісту біоактивних сполук: сульфорафану, індолу, ізотіоцінатів. Саме вони надають капусті специфічний аромат. Ці сполуки, потрапивши в організм, стимулюють вироблення ферментів, необхідних для детоксикації організму, виведення токсинів і канцерогенів. Корисно знати, що в броколі та в цвітній капусті їх рівень особливо високий в порівнянні з іншими видами.
Про важливість сульфорафану
Сульфорафан має потужну протиракову дію. Природно, що одне тільки харчування, що містить ці сполуки, не врятує при наявності пухлин. Але додавання капусти в свій раціон хоча б пару разів на тиждень може стати одним з важливих засобів профілактики.
Сира броколі містить також специфічний білок, здатний зв'язувати сірку і тим самим інактивувати певну кількість цінного сульфорафана. Саме тому броколі в сирому вигляді – це не так корисно, як багато хто думає. Її не можна переварювати, від цього вона стане несмачною і втратить більшу частину вітамінів та інших корисних речовин.
Який найкраще готувати броколі?
Їсти її напівсирою – кращий і практичний спосіб приготування, наприклад, варіння на пару протягом 3-4 хвилин, коли броколі залишається напівсирою, хрусткою і смачною.
Ще один відмінний спосіб насолодитися смаком капусти – бланшування. Потрібно довести воду до кипіння, опустити в неї овочі на 30-60 секунд (щоб вони стали м'якими) і відразу ж перекласти їх в крижану воду для зупинки процесу приготування. Такий спосіб зберігає яскравий колір овочів і робить їх смачнішими.
Броколі краще тримати в холодильнику, а на зиму зберігати в замороженому вигляді.
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