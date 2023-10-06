К сожалению, в завалах жилого дома в Харькове обнаружили тело 10-летнего мальчика. Маленький братик погибшего тоже получил ранения.
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Россияне убили ребенка
Сейчас известно о 25 раненых в результате обстрела Харькова и среди них есть 11-месячный детеныш. Его 10-летнего брата искали под завалами более часа, но когда нашли, ребенок оказался мертвым. Тело мальчика достали в одеяле. Скорее всего, в последние минуты своей жизни он спал.
Из-под завалов изъяли тело 10-летнего мальчика. Еще один ребенок, возраст 11 месяцев братик погибшего, раненый,
– сообщили в полиции Харьковской области.
В настоящее время спасатели разбирают помехи. Следователи и криминалисты собирают вещественные доказательства и документируют очередное военное преступление россиян.
Что известно об атаке на Харьков 6 октября
- Около 7 утра 6 октября в Харькове раздались взрывы – россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре в нескольких районах города.
- В полиции Харьковской области заявили, что по предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, россияне ударили по городу ракетами типа "Искандер".
- Согласно данным прокуратуры, известно о 25 раненых и 1 погибшем мальчике, однако информация постоянно обновляется, а количество раненых быстро растет.
- По этой атаке прокуроры начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны – статья 438 УК Украины.