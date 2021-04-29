Весила около 20 килограммов: в Одессе от анорексии умерла 12-летняя девочка
В Одессе 29 апреля умерла 12-летняя школьница, которая накануне оказалась на больничной койке с анорексией. Девочка пыталась похудеть и довела свой организм до критического состояния.
Источник:Нацполиция
В полиции рассказали, что внесли сведения о смерти школьницы в Единый реестр досудебных расследований. Речь идет о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.
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По данным правоохранителей, девочка росла в полноценной семье, которую характеризуют как положительную.
Что известно о смерти девочки
По данным "Думской" перед смертью школьница весила лишь 20 килограммов. Кроме анорексии, у девочки диагностировали кахексию – синдром истощения.
Школьница была отличницей. Она мечтала стать моделью и даже уже посещала разнообразные кастинги.
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