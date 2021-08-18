Чиновника задержали с поличным 17 августа. Суд избирает ему меру пресечения.

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5 тысяч за надбавку

По данным следствия, начальник охраны гостайны требовал взятку в размере 5 тысяч гривен и получил ее. Однако полиция сразу задержала чиновника. Известно, что начальник должен был дать надбавку военнослужащему за пребывание в зоне боевых действий на востоке.

Чиновнику готовят подозрение из-за вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Если его вину докажут, то мужчине может грозить 5 – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также начальник охраны гостайны сроком до 3 лет не сможет занимать должность.

Досудебное расследование осуществляли следователи Нацполиции Одесской области. Оперативное сопровождение – сотрудники отдела коррупции СБУ.

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