Запретят движение грузовиков в часы пик: новые транспортные ограничения в Одессе
Теперь в утренние и вечерние часы пик грузовикам будет запрещено въезжать в Одессу и парковаться на главных магистралях города. Коммунальные учреждения разрабатывают новые схемы дорожного движения на части дорог. Список этих магистралей уже согласовали.
Источник:горсовет Одессы
Такое решение приняли на заседании исполкома Одесского горсовета. Оно состоялось 22 апреля.
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Об ограничениях
Муниципальный департамент транспорта и организации дорожного движения вскоре должен обнародовать новые схемы организации дорожного движения. В части города запретят въезд и остановки грузовых автомобилей.
Это правило будет действовать в рабочие дни с 7 по 10 часов утра и с 17 по 20 часов вечера. Речь идет о транспорте с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.
На какие улицы будет распространяться запрет:
- Семена Палия;
- Черноморского казачества;
- Атамана Головатого;
- Краснова;
- Небесной Сотни;
- Пушкинскую;
- Преображенскую;
- Ришельевскую;
- Водопроводную.
Также в списке есть проспект Добровольского, Южная и Николаевская дороги. После изменения схемы движения, патрульная полиция поставит в этих местах новые знаки.
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