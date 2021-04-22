Теперь в утренние и вечерние часы пик грузовикам будет запрещено въезжать в Одессу и парковаться на главных магистралях города. Коммунальные учреждения разрабатывают новые схемы дорожного движения на части дорог. Список этих магистралей уже согласовали.

Такое решение приняли на заседании исполкома Одесского горсовета. Оно состоялось 22 апреля.

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Об ограничениях

Муниципальный департамент транспорта и организации дорожного движения вскоре должен обнародовать новые схемы организации дорожного движения. В части города запретят въезд и остановки грузовых автомобилей.

Это правило будет действовать в рабочие дни с 7 по 10 часов утра и с 17 по 20 часов вечера. Речь идет о транспорте с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.

На какие улицы будет распространяться запрет:

Семена Палия;

Черноморского казачества;

Атамана Головатого;

Краснова;

Небесной Сотни;

Пушкинскую;

Преображенскую;

Ришельевскую;

Водопроводную.

Также в списке есть проспект Добровольского, Южная и Николаевская дороги. После изменения схемы движения, патрульная полиция поставит в этих местах новые знаки.

Обратите внимание! На дорогах государственного значения Львовской области установят еще 19 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры появятся в местах, где чаще всего случаются ДТП.