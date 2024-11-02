Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию на странице бригады в фейсбук. Соответствующее видео опубликовали в пятницу, 1 ноября.
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Бойцы взяли в плен 15 россиян в Волчанске
Как отметили военные, в результате штурма они провели зачистку одного из почти разрушенных зданий в Волчанске.
Известно, что одного оккупанта ликвидировали, еще 15 – взяли в плен.
Бойцы поделились кадрами штурма.
Как бойцы взяли в плен 15 оккупантов: смотрите видео