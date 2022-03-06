Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, крайне необходим гуманитарный коридор, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, препараты для диализа.

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Наиболее критична доставка препаратов на территорию, где оккупанты не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши скорые, обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства,

– сказал глава Минздрава.

Но добавил, что медикам крайне необходим гуманитарный коридор, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, препараты для диализа.

Это то, без чего люди не могут прожить, – объяснил министр.

Оккупант нарушил режим тишины

Российский агрессор подло срывает эвакуацию гражданских людей из Мариуполя. Стороны договорились о гуманитарном коридоре, но оккупант начал обстрел.

К слову, оккупант нарушает все нормы морали и человечности – обстреливают даже скорые с медиками.